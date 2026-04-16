Sancțiunea a fost aplicată după ce cei șapte eurodeputați ai Tisza au refuzat să respecte instrucțiunea grupului de a vota împotriva moțiunii de cenzură inițiate de grupul Patrioți pentru Europa împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen. În semn de protest, delegația Tisza a ales să nu participe la vot, potrivit Euractiv.

Măsurile disciplinare prevăd că eurodeputații penalizați nu pot vorbi în plen în numele PPE, nu pot coordona dosare legislative și nu pot negocia în numele grupului pentru o perioadă de șase luni.

„Ar fi un semnal politic puternic dacă Péter Magyar, cel care a reușit în cele din urmă să rupă strânsoarea lui Orbán asupra UE, ar fi primul vorbitor în numele PPE în următoarea sesiune plenară”, a declarat europarlamentara germană Hannah Neumann (Verzi). „Sunt sigură că Manfred Weber este suficient de mândru de victoria electorală a colegilor săi pentru a le oferi acest privilegiu”, a adăugat aceasta.

Totuși, eurodeputatul olandez Jeroen Lenaers, unul dintre liderii PPE, a confirmat că interdicția nu a fost ridicată.

În campania electorală, partidul Tisza s-a distanțat vizibil de pozițiile tradiționale ale PPE în privința subiectelor sensibile precum Ucraina, migrația și sprijinul pentru Ursula von der Leyen, încercând să evite criticile premierului Viktor Orbán.