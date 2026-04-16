Rac

Pentru tine, această perioadă aduce o nevoie profundă de stabilitate emoțională. Primele zile te ajută să înțelegi mai bine ce îți dorești de la o relație sau de la o situație personală. Nu mai accepți ambiguități și cauți sinceritate.

După mijlocul intervalului, apare o deschidere mai mare către oportunități, inclusiv în plan profesional sau financiar. Poți primi sprijin sau o confirmare importantă. Este un moment în care încrederea ta crește treptat, iar lucrurile încep să se lege într-un mod mai coerent.

Leu

Tu vei începe mai cu o energie care te obligă să privești mai serios relațiile și responsabilitățile tale. Este posibil să simți că trebuie să faci alegeri clare, fără amânări. Tot ce este instabil iese mai ușor la suprafață.

După 8–11 mai, lucrurile se schimbă și apar oportunități de afirmare sau de progres personal. Este o perioadă în care încrederea revine, iar direcția devine mai clară. Poți primi o validare sau un semn că eforturile tale nu au fost în zadar.

Fecioară

Această perioadă aduce ordine și structură. Este o perioadă bună pentru decizii practice, pentru organizare și pentru clarificarea unor situații profesionale. Relațiile devin mai stabile, dar și mai selective.

După mijlocul lunii mai, apar oportunități de creștere, mai ales în zona învățării sau a proiectelor noi. Este un moment în care vezi mai clar direcția în care vrei să mergi și ai capacitatea de a construi pe termen lung, fără grabă, dar cu rezultate sigure.

Balanță

Pentru tine, această perioadă aduce un proces important de echilibrare în relații. Primele zile te ajută să înțelegi ce este stabil și ce nu mai poate continua. Poți lua decizii importante în plan afectiv. După 8 mai, energia devine mai deschisă și apar oportunități financiare sau profesionale.

Este o perioadă în care poți primi sprijin sau recunoaștere. Ai șansa să îți recapeți încrederea și să vezi mai clar ce direcție este potrivită pentru tine.

Scorpion

Intervaluln1-11 mai începe cu o nevoie de clarificare în relații și în zona emoțională. Nu mai funcționează situațiile ambigue și simți nevoia de adevăr. Este o perioadă intensă, dar constructivă. După mijlocul lunii mai, apar oportunități de evoluție personală și profesională.

Poți primi o veste importantă sau o propunere care îți schimbă perspectiva. Este un moment în care înveți să îți folosești puterea interioară într-un mod mai echilibrat și mai eficient.

Săgetător

Începutul intervalului de aur aduce disciplină și organizare. Este o perioadă bună pentru a pune ordine în planurile profesionale sau în rutina zilnică. Relațiile devin mai serioase și mai stabile. După 8 mai, energia se schimbă și apare o deschidere puternică către oportunități noi.

Poți avea idei inspirate sau șanse de a te extinde în direcții diferite. Este un interval care te ajută să îmbini realismul cu optimismul într-un mod constructiv.