Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a explicat într-un discurs, din care AFP a consultat fragmente, că „normele internaționale care altădată limitau recurgerea la forță și coerciție militară continuă să se erodeze”. El a subliniat că „în prezent, numărul țărilor implicate în conflicte este mai mare decât în orice alt moment după al Doilea Război Mondial”, fenomen care afectează toate regiunile lumii.

Noul obiectiv depășește ținta anunțată în 2024, care viza un nivel al cheltuielilor militare de 2,3% din PIB până în 2033. Potrivit oficialilor Ministerului Apărării, creșterea bugetului apărării implică cheltuieli suplimentare de aproximativ 53 de miliarde de dolari australieni (circa 32,2 miliarde de euro).

Pentru a atinge această țintă, Australia a revizuit modul de calcul al bugetului apărării, aliniindu-se definiției NATO, care include în acest indicator și pensiile militare.

Canberra și-a intensificat în ultimii ani eforturile de modernizare militară, pe fondul preocupărilor legate de consolidarea forțelor navale ale Chinei. În 2021, Australia a încheiat cu Statele Unite și Regatul Unit pactul de securitate AUKUS, care prevede achiziția unor submarine cu propulsie nucleară în următorul deceniu.