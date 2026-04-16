"Președintele poate fi criticat în mod legitim de către prim‑ministru sau, după alegeri, de către candidatul desemnat pentru funcția de premier, chiar și public, cu prezentarea motivelor. Însă, dacă în cadrul unui contact direct îl îndeamnă să demisioneze, acest lucru constituie o încălcare a Constituției.”, a subliniat fostul judecător constituțional Béla Pokol, într-o postare pe Facebook, citată de Magyar Nemzet.

Potrivit expertului, se poate afirma că Péter Magyar a comis o încălcare constituțională chiar înainte de a prelua mandatul .

După victoria de duminică, în alegerile parlamentare, a Partidului Tisza, Péter Magyar a cerut demisia șefilor Curții Constituționale, Autorității pentru Concurență Economică, Oficiului Judiciar Național, și președintelui Republicii. Viitorul prmeier a declarat ulterior că, în caz de refuz, intenționează să-i demită pe cei menționați, în conformitate cu statul de drept.