UPDATE - Cel puţin 14 persoane au murit în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei

Cel puţin 14 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina în urma unor atacuri ruseşti care au vizat regiunea Odesa, capitala Kiev, dar și regiunea Dnipropetrovsk.

Aceste atacuri cu rachete şi drone au provocat zeci de răniţi în toată ţara, au raportat autorităţile din regiunile vizate de ruși.

La Kiev, „patru persoane au fost ucise (...) printre care un băiat de doisprezece ani”, a precizat primarul capitalei, Vitali Klitschko, adăugând că „45 de locuitori au fost răniţi”, printre care mai mulţi membri ai personalului medical.

Potrivit acestuia, atacurile asupra Kievului continuă şi joi dimineaţă.

„În districtul Podilsky, unde parterul unui bloc de locuinţe private s-a prăbuşit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a descris el.

În acelaşi district, o dronă care zbura la joasă altitudine s-a prăbuşit asupra unui bloc de 18 etaje, potrivit acestuia.

Oraşul Odesa (sud), unde cel puţin şapte persoane şi-au pierdut viaţa, a fost ţinta „mai multor valuri de atacuri cu rachete şi drone în timpul nopţii”, a raportat şeful administraţiei militare locale, Sergiy Lysak.

Trei persoane au fost ucise, de asemenea, în regiunea Dnipropetrovsk (centru) în urma unui atac rus, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Ganzha.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Două persoane, un băiat de 12 ani şi o femeie de 35 de ani, au murit în urma unui atac al inamicului asupra capitalei”, a scris pe Telegram primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Potrivit lui, 22 de locuitori au fost răniţi, dintre care patru membri ai personalului medical.

„În districtul Podilsky, unde s-a prăbuşit parterul unui bloc de locuinţe private, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a precizat el.

De asemenea, persoană a fost ucisă şi la Dnipro (centru) într-un atac rus, a raportat şeful administraţiei militare din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. 10 persoane au fost rănite în acest oraş.

Atacurile au vizat și Odessa (sud) în timpul nopţii, făcând cinci răniţi, potrivit autorităţilor ucrainene.

În Rusia, doi copii în vârstă de 5 şi 14 ani au fost ucişi în urma unui atac cu drone ucrainene în timpul nopţii, în regiunea Krasnodar (sud), a anunţat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

„Un atac terorist cu drone împotriva unor clădiri de locuinţe din Tuapse a curmat viaţa a doi minori în vârstă de 5 şi 14 ani”, a scris oficialul pe Telegram, adăugând că doi adulţi au fost, de asemenea, răniţi.