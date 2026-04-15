Decizie dură a instanței din Teheran

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, patru persoane au fost condamnate la pedeapsa capitală de către Curtea Revoluționară din Teheran, după ce au participat la protestele desfășurate la începutul anului. Printre cei vizați se află și Bita Hemmati, considerată prima femeie care riscă executarea în acest context.

Alături de ea au mai fost condamnați trei bărbați, inclusiv soțul său, Mohammadreza Majidi-Asl. Cei patru ar fi fost implicați în incidente violente din timpul manifestațiilor.

Acuzații grave formulate de autorități

Autoritățile iraniene susțin că persoanele condamnate ar fi comis infracțiuni împotriva securității naționale. Mai exact, acestea sunt acuzate că, în timpul protestelor din 8 și 9 ianuarie, ar fi rănit forțele de ordine și ar fi utilizat materiale explozibile în confruntările de stradă.

Pe lângă Bita Hemmati și soțul său, în dosar apar și alte nume, printre care Amir Hemmati, precum și Kourosh Zamaninejad și Behrouz Zamaninejad, persoane care ar fi locuit în același imobil.

De la închisoare la condamnarea la moarte

Inițial, cei implicați ar fi primit pedepse cu închisoarea, însă ulterior sentințele au fost înăsprite, ajungându-se la condamnarea la moarte. În același timp, bunurile acestora au fost confiscate de autorități.

Situația în care se află Bita Hemmati este considerată de mulți drept una fără precedent, fiind vorba despre prima femeie condamnată la moarte în urma acestor proteste.

Cazul continuă să fie urmărit la nivel global, în timp ce organizațiile internaționale cer clarificări și respectarea drepturilor fundamentale.