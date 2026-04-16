Pompierii au intervenit miercuri noapte, în jurul orei 23:15 (13:15 GMT), după ce au fost semnalate explozii urmate de un incendiu la rafinăria Viva Oil din Geelong, statul Victoria, în sud-estul țării. Pe parcursul nopții, flăcările au ajuns până la aproximativ 60 de metri înălțime.

Ministrul Energiei, Chris Bowen, a declarat pentru televiziunea publică ABC că impactul principal pare să vizeze producția de benzină. El a precizat că instalațiile care produc kerosen și motorină nu au fost afectate, datorită activării sistemelor de siguranță care au izolat zonele respective.

Conform lui Mark McGuinness, coordonatorul intervenției la fața locului, incendiul a fost provocat de o scurgere masivă de gaze extrem de inflamabile și hidrocarburi lichide. Acesta a descris situația ca fiind extrem de gravă: un foc inițial de mici dimensiuni s-a extins rapid, după mai multe explozii, într-un incendiu de proporții, dificil de controlat. Autoritățile nu se așteptau ca focul să fie stins complet înainte de joi la prânz.

Imaginile surprinse joi dimineață arătau coloane dense de fum ridicându-se deasupra rafinăriei.

Nu au fost raportate victime, iar compania Viva Energy a transmis că, pe termen scurt, livrările de combustibil nu vor fi afectate.

Rafinăria din Geelong, inaugurată în 1954, are o capacitate de procesare de până la 120.000 de barili de petrol pe zi, producând benzină, motorină și alte derivate. Situată la sud-vest de Melbourne, aceasta asigură peste jumătate din necesarul de combustibil al statului Victoria și aproximativ 10% din consumul național.

Incidentul survine la doar o săptămână după ce Viva Energy și guvernul australian au ajuns la un acord pentru garantarea securității energetice, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Directorul general al companiei, Scott Wyatt, a calificat situația drept „extrem de îngrijorătoare”, subliniind că prioritatea principală este siguranța instalației, nu reluarea producției.

La rândul său, ministrul Chris Bowen a făcut apel la populație să evite cumpărăturile excesive de combustibil: oamenii ar trebui să alimenteze doar cât le este necesar.

Australia, asemenea multor state din regiunea Asia-Pacific, depinde în mare măsură de petrolul transportat prin strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru aproximativ o cincime din comerțul global de petrol și gaze, afectată recent de conflictul din zonă.

Potrivit datelor oficiale, rezervele de combustibil ale Australiei ar acoperi aproximativ 38 de zile de consum, sub pragul de 90 de zile recomandat de Agenția Internațională pentru Energie. Deși autoritățile nu au luat în calcul raționalizarea, acestea încurajează economisirea carburantului și utilizarea transportului public.

