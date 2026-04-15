Planul Teheranului pentru deblocarea tranzitului global de petrol

Teheranul analizează în prezent o formulă diplomatică menită să permită reluarea navigației comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai critice artere energetice ale lumii. Potrivit unor surse apropiate negocierilor cu Statele Unite, citate de Reuters, măsura ar viza deschiderea unei rute sigure prin zona omaneză a strâmtorii, oferind navelor garanția că pot tranzita regiunea fără riscul unor atacuri din partea forțelor iraniene. Această inițiativă este concepută ca parte a unui posibil acord de detensionare, menit să pună capăt blocajului care a paralizat piețele internaționale.

Impactul devastator asupra pieței energetice

Actualul conflict a generat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu energie din istoria recentă. Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ 20% din volumul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), iar decizia Iranului de a restricționa traficul a trimis unde de șoc în economia globală. De la declanșarea ostilităților pe 28 februarie, sute de petroliere și mii de navigatori au rămas blocați în zona Golfului, în timp ce rutele alternative s-au dovedit insuficiente pentru a acoperi cererea masivă.

Condiții neclare și riscuri reziduale

Deși propunerea Iranului de a permite trecerea prin apele teritoriale ale Omanului fără intervenții pare un pas spre normalizare, planul rămâne marcat de incertitudini majore. Sursele diplomatice avertizează că detaliile tehnice sunt încă neclare, în special în ceea ce privește siguranța navigației. Nu se știe dacă Teheranul este dispus să elimine minele maritime plasate în regiune sau dacă acest regim de liberă circulație se va aplica tuturor ambarcațiunilor. O dilemă majoră rămâne tratamentul navelor asociate cu Israelul, existând riscul ca acestea să fie excluse din acordul de tranzit.

Washingtonul deține cheia deblocării

Succesul acestui plan depinde în totalitate de poziția Statelor Unite și de rezultatul negocierilor bilaterale. Teheranul a transmis clar că orice progres în teren este condiționat de acceptarea cerințelor sale politice și economice de către administrația de la Washington. În acest joc de șah geopolitic, deschiderea parțială a rutei maritime dinspre Oman reprezintă o monedă de schimb vitală pentru o eventuală detensionare durabilă în Strâmtoarea Ormuz, oferind speranța că „haosul energetic” actual ar putea fi, în sfârșit, temperat.