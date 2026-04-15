INGREDIENTE:

3-4 felii de cozonac

200 ml smântână de gătit neîndulcită

5 ouă

200 g afine proaspete

100 g căpșuni proaspete

1 linguriță extract de vanilie

un praf sare

MOD DE PREPARARE:

Preîncălziți cuptorul la 190°C.

Tăiați cozonacul în cuburi potrivite.

Într-un bol, mixați spumă ouăle, adăugând un praf de sare, apoi adăugați smântâna și extractul de vanilie. Adăugați cuburile de cozonac peste compoziția de ouă și amestecați ca să absoarbă bine lichidul. Ungeți formele de copt cu puțin unt. Cu ajutorul unei linguri, puneți câte puțin din compoziția de cozonac cu ouă în formele de copt.

Adăugați afine deasupra compoziției, apoi mai puneți câteva cuburi de cozonac, apoi încheiați cu afine.

Turnați în forme restul compoziției lichide.

Coaceți budinca în cuptorul preîncălzit la 190 grade, timp de aproximativ 20 de minute sau până când devine aurie.

După coacere, decorați cu zahăr pudră și bucăți de căpșuni. Lăsați să se răcească puțin înainte de a servi.

Savurați această delicioasă budincă cu cozonac, afine și căpșuni alături de cei dragi!

Este o desert perfect pentru a impresiona la orice ocazie sau pur și simplu pentru a vă răsfăța cu ceva dulce și delicios.

