Tunel secret de 120 de metri: cuib al mafiei
Tunel secret
Imagini spectaculoase în sudul Italiei. Carabinierii au descoperit un tunel secret de 120 de metri, care ar fi aparținut unor membri ai mafiei. Descoperirea a fost făcută în timpul unei anchete în ceea ce privește traficul de arme.
Tunel secret în Italia
La început, anchetatorii au găsit o cameră ascunsă sub pământ, amenajată ca un dormitor și dotată cu o baie improvizată.
Ulterior, au continuat verificările și au descoperit o trapă secretă din beton armat, acționată printr-un sistem electric. După deschiderea trapei, autoritățile au găsit o rețea de galerii subterane cu o lungime de aproximativ 120 de metri.
Tunelurile pornesc din locuința percheziționată și ajung într-o localitate vecină, considerată o posibilă rută de evacuare rapidă pentru persoanele urmărite de poliție.
Deocamdată nu se știe dacă tunelurile au fost folosite efectiv pentru a ajuta suspecți să scape de autorități sau dacă erau doar pregătite pentru astfel de situații. Anchetatorii cred însă că descoperirea ar putea reprezenta doar o parte a unei rețele mai mari.
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