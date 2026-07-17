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Travel· 2 min citire
Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok
Roma
Publicat17 iul. 2026, 09:23
Actualizat17 iul. 2026, 10:03
O excursie de studiu în Italia era cât pe ce să se transforme într-un coșmar pentru o adolescentă din Statele Unite. Rămasă fără telefon și fără să știe unde este cazată, eleva de 16 ani s-a rătăcit în centrul Romei. Salvarea a venit datorită ingeniozității polițiștilor locali, care au reușit să-i găsească profesorii folosind platforma TikTok.
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