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Elevă, salvată de polițiști în Roma după ce s-a rătăcit. Profesorii au fost găsiți printr-un mesaj pe TikTok

Roma

Roma

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 09:23
Actualizat17 iul. 2026, 10:03

O excursie de studiu în Italia era cât pe ce să se transforme într-un coșmar pentru o adolescentă din Statele Unite. Rămasă fără telefon și fără să știe unde este cazată, eleva de 16 ani s-a rătăcit în centrul Romei. Salvarea a venit datorită ingeniozității polițiștilor locali, care au reușit să-i găsească profesorii folosind platforma TikTok.

Adolescenta s-a pierdut în centrul istoric al Romei

Incidentul s-a petrecut marți seară, în timpul unei excursii școlare organizate în capitala Italiei, arată Il Messaggero.

Eleva, originară din statul american Kentucky, vizita Roma împreună cu colegii și profesorii săi când, la un moment dat, s-a despărțit de grup și nu a mai reușit să-i găsească.

Situația a devenit și mai complicată deoarece telefonul mobil al fetei rămăsese în autocarul cu care călătoreau, iar aceasta nu își amintea numele hotelului în care era cazată și nici alte informații care să îi ajute pe polițiști să ia legătura cu însoțitorii.

Polițiștii au găsit-o speriată în Piazza di Spagna

În jurul orei 18:00, adolescenta a observat un echipaj al Poliției Locale aflat în patrulare în zona Piazza di Spagna, una dintre cele mai aglomerate atracții turistice din Roma.

Vizibil speriată și dezorientată, fata le-a cerut ajutor agenților. Din cauza barierei lingvistice și a lipsei unor date de contact, identificarea grupului din care făcea parte s-a dovedit o misiune dificilă.

Polițiștii au încercat mai întâi să o liniștească și au început apoi să caute indicii care să îi conducă la profesorii responsabili de excursie.

Profesorii au fost identificați prin TikTok

Neavând la dispoziție numere de telefon sau alte informații utile, agenții au recurs la o soluție mai puțin obișnuită.

Aceștia au verificat rețelele sociale și au reușit să găsească profilul de TikTok al unuia dintre profesorii care însoțeau grupul de elevi.

Polițiștii i-au trimis un mesaj privat prin intermediul platformei, explicând că adolescenta este în siguranță și indicând locul în care aceasta se afla.

Metoda aleasă de oamenii legii s-a dovedit eficientă.

La aproximativ 90 de minute după transmiterea mesajului, profesorii și câțiva dintre colegii fetei au ajuns în Piazza di Spagna, unde au preluat-o pe adolescentă.

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