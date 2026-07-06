Crește apetitul românilor pentru city break-uri

Publicat 6 iul. 2026, 08:56 Actualizat 6 iul. 2026, 08:57

Românii arată un apetit mai mare pentru călătoriile de vară anul acesta, numărul rezervărilor confirmate dus-întors pentru perioada iunie–august 2026 fiind cu 41,3% mai mare față de aceeași perioadă din 2025.

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