Crește apetitul românilor pentru city break-uri

Românii arată un apetit mai mare pentru călătoriile de vară anul acesta, numărul rezervărilor confirmate dus-întors pentru perioada iunie–august 2026 fiind cu 41,3% mai mare față de aceeași perioadă din 2025.
În același timp, călătoriile devin, în medie, ușor mai scurte, ceea ce sugerează că escapadele rapide și vacanțele de tip long weekend devin o parte tot mai importantă a comportamentului de travel pe timpul verii.
Escapadele scurte devin parte din mixul de călătorii de vară
Potrivit celor mai recente date de booking Kiwi.com pentru perioada iunie–august 2026, rezervările confirmate dus-întors realizate de clienți de naționalitate română au crescut cu 41,3% față de aceeași perioadă din 2025. În același timp, durata medie a călătoriilor a scăzut cu 6,6%, în timp ce durata mediană și cea mai frecventă durată a călătoriei au rămas neschimbate.
Acest lucru indică o schimbare clară de comportament: românii nu renunță la călătoriile de vară, ci devin mai flexibili în modul în care le planifică. Escapadele mai scurte câștigă teren alături de vacanțele tradiționale, mai ales atunci când destinațiile sunt ușor accesibile și pot fi explorate în doar câteva zile.
Italia rămâne destinația favorită pentru escapade rapide
Pentru călătoriile scurte, de până la patru zile, Italia continuă să conducă detașat, cu o creștere de 47,2% de la an la an. Orașele italiene rămân foarte atractive pentru călătorii români, pentru că îmbină conexiuni bune, rute familiare, cultură, gastronomie și experiențe de leisure potrivite pentru o pauză scurtă. Milano rămâne principalul oraș pentru escapade scurte, cu o creștere de 46,0%, urmat de Roma, care a continuat, de asemenea, să crească. Bari se remarcă drept una dintre cele mai puternice destinații italiene, cu o creștere de 192,1% pentru călătoriile scurte. Napoli a înregistrat, la rândul său, o creștere solidă, în timp ce Veneția este singurul oraș din top care a scăzut ușor, cu 2,5%.
Călătoriile interne și cele către Spania câștigă teren
Călătoriile scurte în România sunt, de asemenea, în creștere, cu 49,3% față de anul trecut. București rămâne una dintre principalele destinații pentru escapade rapide, cu o creștere de 53,6%, arătând că mobilitatea internă continuă să joace un rol important în sezonul de vară. Spania este una dintre cele mai puternice evoluții ale anului, călătoriile scurte către această destinație mai mult decât dublându-se, cu o creștere de 119,7%. Barcelona a crescut cu 64,6%, în timp ce Ibiza a devenit una dintre destinațiile cu cea mai rapidă ascensiune pentru escapade scurte, cu o creștere de 294,1%. Datele sugerează că românii sunt tot mai deschiși să combine perioade scurte de călătorie cu destinații orientate spre leisure, mai ales atunci când acestea au o identitate puternică de vară.
Polonia și destinațiile de plajă redesenează harta călătoriilor
Dincolo de favoritele clasice ale verii, destinațiile cu cea mai rapidă creștere pentru călătorii scurte arată o hartă de travel mai diversificată. Polonia a înregistrat cea mai mare creștere dintre principalele țări de destinație, cu 391,7%, susținută de ascensiunea orașelor Kraków și Varșovia. Kraków a crescut cu 375,0%, iar Varșovia cu 314,1%, semn că city break-urile în Europa Centrală devin tot mai vizibile pentru călătorii români.
Destinațiile de plajă și insulare au, de asemenea, performanțe foarte bune. Malta a crescut cu 91,4%, Skiathos cu 270,0%, iar Alghero cu 246,2%. Împreună cu creșterea puternică a Ibizei, aceste destinații indică un trend de vară construit în jurul escapadelor compacte, orientate spre experiențe.
Un mod mai flexibil de a călători
Datele indică o schimbare mai amplă în felul în care românii își planifică vacanțele de vară. Cererea este clar mai mare, însă durata medie a călătoriilor este ușor mai scurtă. Călătorii prioritizează tot mai mult flexibilitatea, conexiunile directe, destinațiile accesibile și experiențele care pot fi integrate în doar câteva zile.
Pe măsură ce companiile aeriene își extind opțiunile de rute, iar călătorii devin mai confortabili cu ferestre de travel mai scurte, escapadele rapide devin o parte importantă a sezonului de vară. În 2026, românii nu doar călătoresc mai mult, ci redefiniesc și felul în care poate arăta o vacanță de vară.