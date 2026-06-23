Cum să mănânci ieftin la mare: Eforie Nord are autoserviri cu mese de la 8 lei. Trucuri ca să-ți reduci bugetul de vacanță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:12

Prețurile la mâncare în Eforie Nord pot varia considerabil în funcție de locul ales pentru prânz sau cină. Diferența dintre o masă la autoservire și una la un restaurant clasic pe litoral poate schimba radical bugetul unei vacanțe în familie. Află cum poți economisi bani pe litoralul românesc alegând cele mai ieftine autoserviri din Eforie Nord, unde prețurile pornesc de la câțiva lei pentru ciorbe, garnituri, mici sau feluri principale gătite.

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