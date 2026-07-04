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Travel· 1 min citire
Un sat pustiu din Europa își caută noi locuitori. În prezent acolo mai trăiesc doar 40 de oameni
Spania
Publicat4 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS
Un sat din Spania încearcă să atragă noi locuitori pentru a evita depopularea. În prezent, aici mai trăiesc doar aproximativ 40 de persoane. Autoritățile din Arenillas oferă familiilor care se mută definitiv o casă renovată fără chirie și un loc de muncă stabil pentru unul dintre membrii familiei.
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