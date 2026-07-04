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Travel· 1 min citire

Un sat pustiu din Europa își caută noi locuitori. În prezent acolo mai trăiesc doar 40 de oameni

Spania

Spania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea PLUS

Un sat din Spania încearcă să atragă noi locuitori pentru a evita depopularea. În prezent, aici mai trăiesc doar aproximativ 40 de persoane. Autoritățile din Arenillas oferă familiilor care se mută definitiv o casă renovată fără chirie și un loc de muncă stabil pentru unul dintre membrii familiei.

Un sat pustiu din Spania caută locuitori

Cei interesați pot chiar să administreze barul din sat, un loc important pentru comunitate.

Singura condiție este ca noii veniți să locuiască permanent acolo și să se implice în viața locală.

Programul a stârnit mare interes în rândul oamenilor.

Autoritățile au înregistrat peste 100 de cereri din mai multe țări.

Inițiativa face parte din eforturile de a salva satele rurale din Spania afectate de scăderea populației.

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