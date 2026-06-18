Încă un sat din Italia oferă case la 1 euro. Ce trebuie să faci ca să intri în posesia unei locuințe în Norma

Localitatea Norma, din regiunea Lazio, Italia, s-a alăturat programului „Case la 1 euro”, o inițiativă prin care mai multe sate italiene încearcă să combată depopularea și să readucă viață în centrele istorice. Imobilele sunt oferite la un preț simbolic, însă cumpărătorii trebuie să suporte costurile renovării, taxele notariale și celelalte formalități necesare pentru transferul proprietății.
Norma este un sat medieval aflat în provincia Latina, pe Munții Lepini, cu vedere spre Câmpia Pontină. Localitatea speră ca prin acest program să atragă noi locuitori, să salveze casele vechi din piatră și să păstreze atmosfera centrului istoric, afectat în ultimii ani de plecarea oamenilor către orașe mai mari.
Norma, satul medieval care vrea să readucă viață în centrul istoric
Norma se confruntă cu aceeași problemă întâlnită în multe localități mici din Italia: scăderea numărului de locuitori. Mulți oameni au plecat spre orașe mai mari, unde există mai multe servicii, locuri de muncă și oportunități economice. În acest context, administrația locală a decis să intre în programul „Case la 1 euro”, prin care clădirile abandonate sau nefolosite pot fi cumpărate la un preț simbolic. Inițiativa din Norma poartă numele „Discover Norma” și are ca scop recuperarea cât mai multor imobile vechi din centrul istoric. Autoritățile vor ca aceste case să fie renovate și folosite din nou, astfel încât străduțele medievale și construcțiile tradiționale să nu se piardă în timp.
Programul este văzut ca o soluție pentru revitalizarea localității și pentru protejarea patrimoniului local. Norma are o istorie veche de secole, legată de vechea așezare romană Norba, de conflictele feudale și de perioadele în care zona a fost controlată de familii aristocratice importante. Autoritățile speră că noii cumpărători vor aduce investiții, vor renova locuințele abandonate și vor contribui la dezvoltarea turismului. Printre atracțiile locale se află Parcul Arheologic Norba și Muzeul Ciocolatei, obiective pe care administrația vrea să le promoveze mai puternic odată cu acest proiect.
Cum poți cumpăra o casă la 1 euro în Norma
Cei care vor să cumpere o locuință prin programul „Case la 1 euro” trebuie să știe că prețul simbolic este doar primul pas. Cumpărătorii trebuie să prezinte un proiect de renovare clar, bine pregătit și realizabil, prin care să arate că vor reabilita efectiv imobilul. Toate cheltuielile legate de achiziție sunt suportate de noul proprietar. Aici intră taxele notariale, taxele de înregistrare, transferul proprietății și cadastrarea. În plus, cumpărătorii trebuie să anunțe autoritățile cu privire la începerea și finalizarea lucrărilor și să respecte termenele stabilite în momentul achiziției.
Programul prevede și o garanție financiară, sub forma unei polițe fideiusorii. Aceasta este cerută pentru ca autoritățile să se asigure că persoana care cumpără locuința chiar va începe și va finaliza lucrările de renovare.
Valoarea garanției poate varia între 1.000 și 5.000 de euro. Banii sunt returnați după ce lucrările sunt duse la bun sfârșit, conform condițiilor stabilite prin program. Astfel, casele nu sunt doar vândute la preț simbolic, ci trebuie readuse într-o stare bună și reintegrate în viața localității. În 2026, programul caselor de 1 euro este prezent în 14 regiuni din Italia. Cele mai multe oferte se află în sudul țării, mai ales în Sicilia, Calabria și Sardinia, dar există oportunități și în regiuni precum Toscana, Lazio, Piemonte sau Marche.
Lista localităților care participă la program se schimbă constant, deoarece noi comune pot lansa inițiative similare de la un an la altul. Persoanele interesate trebuie să urmărească anunțurile oficiale ale administrațiilor locale, pentru că regulile, termenele și condițiile pot fi diferite de la o localitate la alta.