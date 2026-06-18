Încă un sat din Italia oferă case la 1 euro. Ce trebuie să faci ca să intri în posesia unei locuințe în Norma

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 09:50

Localitatea Norma, din regiunea Lazio, Italia, s-a alăturat programului „Case la 1 euro”, o inițiativă prin care mai multe sate italiene încearcă să combată depopularea și să readucă viață în centrele istorice. Imobilele sunt oferite la un preț simbolic, însă cumpărătorii trebuie să suporte costurile renovării, taxele notariale și celelalte formalități necesare pentru transferul proprietății.

Distribuie articolul