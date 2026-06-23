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Travel· 1 min citire
Cum arată vacanța ideală în 2026: wellness, slow travel și AI în loc de ghid turistic
Vacanță
Turistul român s-a maturizat. Dacă acum câțiva ani criteriul principal era prețul, în 2026 ecuația este mult mai complexă — și mai interesantă.
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