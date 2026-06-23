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Travel· 1 min citire

Cum arată vacanța ideală în 2026: wellness, slow travel și AI în loc de ghid turistic

Vacanță

Vacanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:26

Turistul român s-a maturizat. Dacă acum câțiva ani criteriul principal era prețul, în 2026 ecuația este mult mai complexă — și mai interesantă.

Analiza tendințelor pentru 2026 arată un interes clar al turiștilor pentru experiențe locale autentice și micro-aventuri, vacanțe orientate spre wellness, natură și sustenabilitate — inclusiv drumeții și retrageri în natură — dar și city break-uri unde turiștii pot combina relaxarea cu explorarea urbană și culturală.

Tehnologia a intrat și ea în bagaj. Utilizarea inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor, pentru itinerarii personalizate și recomandări în timp real, este una dintre tendințele distincte ale acestui an.

Vine și un nou mod de a călători: slow travel și conexiunea profundă cu destinațiile — preferând sejururi mai lungi, dar mai lente, cu impact redus asupra mediului — câștigă tot mai mult teren în preferințele turiștilor.

Tendința actuală se îndepărtează de aglomerațiile urbane tradiționale, agenții de turism mizând puternic pe destinații aflate în plină ascensiune, ideale pentru cei care vor să descopere plaje de o frumusețe rară și un suflu nou, diferit de cel din marile orașe.

Pe scurt, vacanța din 2026 nu mai este despre bifat obiective turistice — ci despre trăit experiențe care rămân.

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