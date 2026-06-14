Taxă de 50 de lei pentru prosoapele deteriorate. Decizia unui hotel din Mamaia a stârnit controverse în mediul online

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 15:57

Un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia a devenit subiect de dezbatere pe rețelele de socializare după ce a anunțat introducerea unei taxe pentru turiștii care deteriorează prosoapele din camere. Măsura vizează prosoapele care nu mai pot fi reutilizate din cauza petelor permanente și a generat reacții împărțite în rândul internauților.

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