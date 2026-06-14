Taxă de 50 de lei pentru prosoapele deteriorate. Decizia unui hotel din Mamaia a stârnit controverse în mediul online

Un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia a devenit subiect de dezbatere pe rețelele de socializare după ce a anunțat introducerea unei taxe pentru turiștii care deteriorează prosoapele din camere. Măsura vizează prosoapele care nu mai pot fi reutilizate din cauza petelor permanente și a generat reacții împărțite în rândul internauților.
De ce au introdus hotelierii taxa pentru prosoape
Reprezentanții unității de cazare au explicat că s-au confruntat în repetate rânduri cu situații în care prosoapele au fost pătate iremediabil cu produse precum cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe greu de îndepărtat.
Potrivit acestora, au fost încercate numeroase metode profesionale de curățare, inclusiv colaborări cu mai multe spălătorii din oraș, însă în anumite cazuri petele nu au mai putut fi eliminate complet.
Din acest motiv, hotelul a decis să aplice o taxă de 50 de lei pentru fiecare prosop deteriorat și imposibil de reutilizat, considerând că astfel poate acoperi costurile generate de înlocuirea acestora.
Ce trebuie să plătească turiștii
Conform regulamentului intern al hotelului, turiștii care lasă în urmă prosoape afectate permanent vor fi taxați cu 50 de lei pentru fiecare articol compromis.
Hotelierii susțin că prosoapele care nu mai pot fi curățate corespunzător sunt eliminate din circuit și nu mai pot fi oferite altor clienți, ceea ce generează costuri suplimentare pentru unitatea de cazare.
Reacții împărțite în mediul online
Anunțul publicat de reprezentanții hotelului a provocat numeroase comentarii pe rețelele sociale. În timp ce unii utilizatori consideră că măsura este justificată și reprezintă o modalitate de protejare a bunurilor unității de cazare, alții susțin că astfel de costuri ar trebui incluse în tariful serviciilor oferite.
Hotelierii au precizat că introducerea taxei a atras inclusiv recenzii negative și evaluări mai slabe din partea unor clienți nemulțumiți de această regulă.
O practică tot mai întâlnită în turism
Specialiștii din domeniul ospitalității arată că perceperea unor taxe pentru bunurile deteriorate nu este o practică nouă și este întâlnită în numeroase hoteluri din țară și din străinătate. De regulă, astfel de măsuri sunt prevăzute în regulamentul intern și au rolul de a acoperi pagubele produse de clienți.
Pe măsură ce sezonul estival este în plină desfășurare, rămâne de văzut dacă și alte hoteluri de pe litoral vor adopta măsuri similare pentru protejarea inventarului din camere.