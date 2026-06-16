Ce poți cumpăra în China cu doar 10 lei. Experimentul unei tinere a devenit viral pe TikTok

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 16:22

Diferențele de preț dintre țări continuă să surprindă, iar un videoclip realizat de o româncă aflată în China a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Tânăra a demonstrat ce produse poate cumpăra dintr-un supermarket local cu echivalentul a doar 10 lei românești, iar rezultatul i-a uimit pe mulți dintre urmăritorii săi.

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