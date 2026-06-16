Ce poți cumpăra în China cu doar 10 lei. Experimentul unei tinere a devenit viral pe TikTok

Diferențele de preț dintre țări continuă să surprindă, iar un videoclip realizat de o româncă aflată în China a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Tânăra a demonstrat ce produse poate cumpăra dintr-un supermarket local cu echivalentul a doar 10 lei românești, iar rezultatul i-a uimit pe mulți dintre urmăritorii săi.
Experimentul care a atras atenția internauților
Cunoscută pe TikTok sub numele de utilizator „elenna.st”, tânăra a decis să facă o comparație simplă între puterea de cumpărare din China și cea din România.
În videoclipul devenit viral, aceasta a intrat într-un supermarket și și-a propus să cheltuiască doar 10 lei. La final, coșul său a conținut mai multe produse alimentare și băuturi, în ciuda bugetului redus.
Printre articolele cumpărate s-au numărat o sticlă de apă, un suc, o pungă de chipsuri, napolitane și biscuiți cu arome de fructe.
Prețurile din China au surprins utilizatorii
Imaginile au generat rapid mii de vizualizări și comentarii, mulți utilizatori fiind surprinși de cantitatea de produse care poate fi achiziționată cu o sumă atât de mică.
În timp ce în China cei 10 lei au fost suficienți pentru mai multe gustări și băuturi, numeroși români au remarcat că, în supermarketurile din țară, aceeași sumă acoperă adesea doar unul sau două produse similare.
Diferențele sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv costurile de producție, nivelul taxelor, puterea de cumpărare și specificul pieței locale.
Reacții împărțite în mediul online
Videoclipul a deschis o dezbatere amplă despre costul vieții și prețurile produselor de consum din diferite state. Unii utilizatori au fost impresionați de prețurile afișate în China, în timp ce alții au atras atenția că o comparație relevantă trebuie să țină cont și de salariile locale, chiriile sau alte cheltuieli de trai.
Cu toate acestea, experimentul a reușit să evidențieze diferențele semnificative care pot exista între piețele de consum din lume și să stârnească interesul celor curioși să afle cum se raportează prețurile din alte țări la cele din România.
De ce sunt prețurile diferite de la o țară la alta
Economiștii explică faptul că nivelul prețurilor este influențat de numeroși factori, printre care costurile de producție, transportul, taxele, concurența dintre comercianți și puterea de cumpărare a populației.
În cazul Chinei, producția locală masivă și lanțurile de aprovizionare bine dezvoltate contribuie la menținerea unor costuri reduse pentru multe produse de larg consum.
Experimentul realizat de tânăra româncă demonstrează încă o dată cât de diferit poate fi costul unui coș de cumpărături în funcție de țara în care te afli.