China anulează brusc întâlniri-cheie cu UE. Ana Maria Păcuraru: „Mesajul a fost recepţionat ca un avertisment, diplomaţie prin absenţă”

China a anulat în ultimul moment două întâlniri diplomatice importante cu Uniunea Europeană, programate la Beijing în cursul acestei luni, într-un context diplomatic sensibil, cu doar câteva zile înainte de discuțiile liderilor europeni privind posibile măsuri mai dure față de regimul de la Beijing.

Decizia, descrisă de diplomați ca un gest rar, vine pe fondul unor tensiuni în creștere între Bruxelles și China, în timp ce oficialii europeni încearcă să gestioneze situația și să mențină canalele de dialog deschise, atât pe plan politic, cât și economic.

Jurnalista Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, a prezentat detalii despre această mișcare neașteptată, care este interpretată în unele capitale europene drept un semnal politic transmis înaintea unor discuții importante privind relația dintre Uniunea Europeană și China.

„Este un gest rar în diplomaţia de la Beijing. China a anulat fără explicaţii şi în ultimul moment două întâlniri de rang înalt cu Uniunea Europeană, una dintre ele chiar cu numărul 2 al diplomaţiei europene.

Iar calendarul nu pare o coincidenţă, pentru că peste o săptămână liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru a discuta o linie mai dură faţă de China.

În capitalele europene mesajul a fost recepţionat ca un avertisment, diplomaţie prin absenţă, dar atenţie la nuanţe, pentru că nu este o ruptură. Comisia Europeană spune că întâlnirile se reprogramează, iar ministrul chinez al comerţului vine în continuare în Europa la finalul lunii.

Beijingul pune pe pauză canalul politic, dar îl ţine deschis pe cel economic.

Şi încă ceva ce lipseşte din titluri, iată că anul trecut chiar Uniunea Europeană a anulat dialogul economic cu China, deci ambele părţi practic joacă acelaşi joc.

Testul real, bineînţeles, este săptămâna viitoare la Consiliul European, iar dacă Bruxelles-ul merge pe tonul dur, prima reacţie a Chinei o vom citi exact aici, se programează întâlnirile sau nu, urmează să vedem”