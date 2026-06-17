SIS avertizează că serviciile speciale rusești colectează datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:28

Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse. Potrivit instituției, aceste informații ar urma să fie folosite ulterior în scheme de fraudă și escrocherii.

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