SIS avertizează că serviciile speciale rusești colectează datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova

Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse. Potrivit instituției, aceste informații ar urma să fie folosite ulterior în scheme de fraudă și escrocherii.
SIS susține că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci fac parte din războiul hibrid prin care se încearcă subminarea stabilității naționale. Instituția spune că are informații care indică un proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești.
Cum ar fi colectate datele personale ale cetățenilor
Potrivit SIS, datele personale sunt colectate prin mai multe metode. Printre acestea se află baze de date private vândute ilegal pe Dark Web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, dar și baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani.
Această bază de date ar conține aproximativ 145.000 de cetățeni care și-au oferit datele personale. SIS precizează că bazele de date detaliate conțin nume și prenume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate. Informațiile colectate sunt transmise ulterior către grupuri criminale organizate, cu acoperire transfrontalieră. Potrivit SIS, acestea ar urma să fie folosite în acțiuni de escrocherie și pentru sustragerea banilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor, dar și în numerar.
"Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranţă şi neîncredere în societate", arată Serviciul.
Ce recomandări transmite SIS cetățenilor
Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care promit oportunități de investiții cu câștig rapid. De asemenea, SIS le recomandă oamenilor să nu transmită parole sau alte date de securitate prin telefon și să verifice cu atenție orice solicitare prin care li se cer coduri sau bani.
"Recomandăm cetăţenilor să sesizeze de urgenţă astfel de situaţii dubioase la cea mai apropiată unitate de poliţie sau prin apel la 112", spune SIS.
Instituțiile statului și băncile au fost informate
Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, instituțiile statului și instituțiile financiar-bancare au fost informate despre această situație. Acestea urmează să își ia măsuri de precauție.