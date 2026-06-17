Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Sprijin militar pentru Ucraina, ce au stabilit liderii lumii la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
Ana Maria Păcuraru
Publicat17 iun. 2026, 13:12
SursăRealitatea PLUS
Liderii marilor economii mondiale promit mai mult sprijin militar pentru Ucraina. De asemenea, Donald Trump a reușit la Summitul G7 din Franța să încheie un acord între SUA și Iran, și a obținut redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
Citește și
- 19:00Unul dintre cei mai temuți oameni ai mafiei ruse, arestat la Sankt Petersburg. Ce legături avea cu Vladimir Putin
- 18:52Trump, dispus să sprijine Ucraina în schimbul ajutorului european la deminarea Strâmtorii Ormuz
- 16:54Panică în flota din umbră a Moscovei. Ucraina a lansat un nou atac în Marea Neagră
- 16:51Trump respinge categoric informațiile despre un fond de 300 de miliarde de dolari pentru Iran
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News