Motocicletele, restricționate în Crimeea. Sunetul lor este confundat cu cel al dronelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:43

Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014, a interzis circulația pe timp de noapte a vehiculelor motorizate precum scuterele, ATV-urile și motocicletele, pe motiv că zgomotul acestora poate fi confundat cu cel al unor atacuri cu drone, potrivit Reuters.

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