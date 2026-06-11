MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă națională în transportul feroviar pe 11 iunie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Italia că o grevă națională va afecta transportul feroviar de pasageri în data de 11 iunie 2026, între orele 09:01 și 17:00, precum și transportul de marfă pe calea ferată în intervalul 11 iunie, ora 03:00 – 12 iunie, ora 02:00.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că a fost anunțată organizarea unei greve la nivel național care va afecta transportul feroviar în data de 11 iunie 2026, în intervalul orar 09:01-17:00, respectiv transportul de marfă pe cale ferată, începând cu data de 11 iunie 2026, ora 03:00, până în data de 12 iunie 2026, ora 02:00.

În acest context, va fi afectată activitatea personalului companiilor feroviare și a contractanților din sectorul feroviar, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor. Mai multe informații cu privire la grevele planificate pot fi consultate pe pagina https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi .

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: https://roma.mae.ro/ , https://cgroma.mae.ro , https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat”(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.