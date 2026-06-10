El Niño ar putea da peste cap planurile de vacanță ale românilor. Fenomenele meteo extreme influențează tot mai mult călătoriile

Sursă: Realitatea.Net

Organizația Meteorologică Mondială estimează că fenomenul El Niño are șanse de 80% să reapară în această vară, aducând temperaturi record și evenimente meteorologice extreme.

Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme au început să influențeze semnificativ modul în care oamenii își planifică vacanțele. Temperaturile record, furtunile puternice, incendiile de vegetație și perioadele de secetă determină tot mai mulți turiști să își regândească destinațiile și perioada în care aleg să călătorească.

Specialiștii avertizează că anul acesta fenomenul El Niño ar putea avea un impact major asupra vremii la nivel global. Potrivit prognozelor climatice, există șanse ridicate ca acesta să se manifeste în lunile de vară, influențând temperaturile și regimul precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii.

El Niño crește riscul de caniculă, furtuni și inundații

Fenomenul El Niño apare atunci când temperaturile apelor din Oceanul Pacific tropical cresc peste valorile normale. Acest proces afectează circulația atmosferică și poate genera evenimente meteorologice extreme, inclusiv valuri de căldură intense, ploi torențiale, inundații și perioade prelungite de secetă.

Meteorologii estimează că vara aceasta ar putea aduce temperaturi peste mediile obișnuite în multe zone ale globului, inclusiv în Europa. În același timp, anumite regiuni s-ar putea confrunta cu precipitații abundente și furtuni mai frecvente decât în anii precedenți.

Vremea devine un criteriu important în alegerea vacanțelor

Condițiile meteorologice au devenit unul dintre principalii factori luați în calcul de turiști atunci când își rezervă concediile. Tot mai multe persoane verifică prognozele sezoniere și riscurile climatice înainte de a alege o destinație.

Un studiu recent realizat în rândul turiștilor americani arată că vremea nefavorabilă reprezintă una dintre cele mai mari preocupări în momentul planificării unei călătorii, fiind depășită doar de costurile vacanței. De asemenea, mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că au amânat sau modificat planurile de călătorie din cauza incertitudinilor legate de condițiile meteo.

Ce trebuie să știe turiștii înainte de rezervare

Experții recomandă călătorilor să urmărească atent avertizările meteorologice și să fie flexibili atunci când aleg perioada și destinația vacanței. De asemenea, este important ca turiștii să verifice cu atenție condițiile polițelor de asigurare, deoarece nu toate acoperă pierderile generate de caniculă, furtuni sau alte fenomene meteo extreme.

În contextul în care El Niño ar putea influența vremea pe parcursul următoarelor luni, specialiștii consideră că planificarea atentă și informarea constantă vor deveni esențiale pentru evitarea problemelor în timpul călătoriilor.

Vara 2026 ar putea fi una dintre cele mai dificile pentru turiști

Odată cu intensificarea fenomenelor climatice extreme, vacanțele nu mai sunt influențate doar de buget și preferințe personale, ci și de riscurile meteorologice. Apariția fenomenului El Niño ar putea aduce o vară marcată de temperaturi ridicate, episoade de vreme severă și schimbări bruște ale condițiilor atmosferice, ceea ce îi obligă pe turiști să fie mai pregătiți ca oricând înainte de a pleca la drum.