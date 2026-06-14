Muzeu născut dintr-o durere imensă. Visul fiicei, dus mai departe de o mamă îndurerată

Publicat 14 iun. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

Într-un sat din județul Sălaj, o fostă școală a primit o nouă viață. A devenit un muzeu care adună laolaltă obiecte vechi, povești de familie și amintiri din lumea satului românesc. În spatele acestui loc se află însă și o poveste emoționantă despre o mamă care a transformat o pierdere grea într-o moștenire pentru generațiile viitoare.

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