Realitatea.NET
Travel· 1 min citire

Muzeu născut dintr-o durere imensă. Visul fiicei, dus mai departe de o mamă îndurerată

Muzeu din Sălaj

Muzeu din Sălaj

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 11:33
SursăRealitatea PLUS

Într-un sat din județul Sălaj, o fostă școală a primit o nouă viață. A devenit un muzeu care adună laolaltă obiecte vechi, povești de familie și amintiri din lumea satului românesc. În spatele acestui loc se află însă și o poveste emoționantă despre o mamă care a transformat o pierdere grea într-o moștenire pentru generațiile viitoare.

Imagini senzaționale din Sălaj

La Someș-Guruslău, fiecare încăpere păstrează câte o bucată din trecut. În clădirea care a fost cândva școală, vizitatorii descoperă obiecte vechi, costume populare și mărturii ale vieții de altădată. Pentru Mărioara însă, muzeul înseamnă însă mult mai mult decât o colecție de exponate.

Muzeul a prins contur în urmă cu trei ani și a devenit rapid un loc de întâlnire pentru copii și pentru cei care vor să afle cum trăiau odinioară oamenii din zonă. Printre cele mai prețioase obiecte se află și lucruri păstrate din familia sa, transmise din generație în generație.

Pentru doamna Mărioara păstrarea trecutului este o responsabilitate pe care fiecare generație o are față de cea care urmează.

Muzeul Satului de Altădată din Someș-Guruslău adună astăzi sute de obiecte salvate de la uitare și transformă povestea unei familii într-o lecție despre memorie, identitate și respect pentru rădăcini.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

muzeu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Travel

Mai Multe