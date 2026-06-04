Renumita banană din opera „Comedian” a fost furată din nou dintr-un muzeu din Franța. Cum au acționat hoții?

Sursă: Realitatea.net

Opera „Comedian”, una dintre cele mai controversate și cunoscute creații ale artei contemporane, a ajuns din nou în centrul atenției după ce banana lipită de perete cu bandă adezivă a fost furată din Muzeul Pompidou-Metz din Franța. Reprezentanții instituției au depus plângere împotriva unor autori necunoscuți și au condamnat incidentul.

Muzeul de artă modernă Centre Pompidou-Metz a anunțat că celebra lucrare „Comedian”, realizată de artistul Maurizio Cattelan, a fost sustrasă în cursul după-amiezii de sâmbătă, 30 mai. Furtul a fost observat de un agent de securitate, iar conducerea muzeului a sesizat imediat autoritățile.

Deși la prima vedere opera pare doar o banană fixată pe un perete cu bandă adezivă, reprezentanții muzeului au subliniat că adevărata valoare a lucrării nu constă în fructul propriu-zis. Banana este înlocuită periodic, la fiecare trei zile, însă autenticitatea operei este garantată de certificatul oficial și de protocolul strict care stabilește modul în care aceasta trebuie expusă.

Muzeul a înlocuit rapid banana dispărută

În urma incidentului, instituția culturală a montat deja o nouă banană pentru a menține expoziția deschisă publicului. Totodată, conducerea muzeului a condamnat furtul, considerând că acesta reprezintă o lipsă de respect față de operele de artă și față de munca artiștilor.

Lucrarea „Comedian” a devenit celebră la nivel mondial încă din 2019, anul în care a fost prezentată pentru prima dată și a stârnit reacții puternice atât din partea criticilor de artă, cât și a publicului larg.

Nu este primul incident care vizează lucrarea „Comedian”

Opera lui Maurizio Cattelan a mai fost implicată în situații similare. În iulie 2025, un vizitator al muzeului a desprins banana și a consumat-o în fața celorlalți participanți la expoziție. Potrivit reprezentanților instituției, persoana respectivă a fost ulterior identificată și și-a asumat responsabilitatea pentru gestul său.

Elsa De Smet, managerul de comunicare al muzeului, a confirmat la acel moment că incidentul a fost tratat ca un act deliberat și că autorul a colaborat cu autoritățile.

O banană vândută cu milioane de dolari

Popularitatea lucrării „Comedian” a depășit de mult granițele lumii artei. În 2024, antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun a cumpărat o versiune a operei pentru impresionanta sumă de 5,2 milioane de dolari.

La doar câteva zile după achiziție, Justin Sun a organizat un eveniment public în Hong Kong, unde a mâncat banana din cadrul instalației artistice în fața camerelor de filmat. După primul mușcat, acesta a glumit spunând că fructul era „mult mai bun decât alte banane”.

De ce este atât de valoroasă lucrarea „Comedian”?

Succesul și controversa din jurul operei create de Maurizio Cattelan provin tocmai din conceptul său. În cazul acestei instalații, obiectul fizic este temporar și poate fi înlocuit oricând, în timp ce valoarea artistică și financiară este reprezentată de ideea lucrării, certificatul de autenticitate și instrucțiunile oficiale de expunere.

Furtul recent de la muzeul francez readuce în discuție una dintre cele mai dezbătute întrebări ale artei contemporane: ce anume conferă valoare unei opere - obiectul în sine sau conceptul pe care îl reprezintă?