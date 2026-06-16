Spania, sufocată de turiști. Proteste în fața valului de vizitatori

Publicat 16 iun. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Spania se pregătește pentru un nou record în turism, însă succesul vine la pachet cu tensiuni tot mai mari. În timp ce milioane de vizitatori aleg destinațiile spaniole considerate sigure, localnicii se plâng că orașele lor sunt sufocate de aglomerație, iar costul vieții crește de la un an la altul.

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