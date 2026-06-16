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Travel· 2 min citire
Spania, sufocată de turiști. Proteste în fața valului de vizitatori
Spania
Publicat16 iun. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS
Spania se pregătește pentru un nou record în turism, însă succesul vine la pachet cu tensiuni tot mai mari. În timp ce milioane de vizitatori aleg destinațiile spaniole considerate sigure, localnicii se plâng că orașele lor sunt sufocate de aglomerație, iar costul vieții crește de la un an la altul.
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