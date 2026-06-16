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Spania, sufocată de turiști. Proteste în fața valului de vizitatori

Spania

Spania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iun. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS

Spania se pregătește pentru un nou record în turism, însă succesul vine la pachet cu tensiuni tot mai mari. În timp ce milioane de vizitatori aleg destinațiile spaniole considerate sigure, localnicii se plâng că orașele lor sunt sufocate de aglomerație, iar costul vieții crește de la un an la altul.

Spania, prinsă între profit și revoltă

Spania se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate sezoane turistice din ultimii ani. Specialiștii estimează că numărul vizitatorilor ar putea ajunge la pragul de 100 de milioane, după ce țara a înregistrat deja cifre record în ultimii ani.

Creșterea este alimentată și de contextul internațional. Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, mulți turiști aleg destinații considerate mai sigure, iar statul iberic se află printre principalele opțiuni. Pentru economie, impactul este major. Turismul reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit ale țării și contribuie semnificativ la creșterea economică. Nu toți privesc însă fenomenul cu entuziasm.

„Sunt aici pentru demnitatea unui popor, pentru că nu mai auzim păsări, ci doar avioane. Oriunde te uiți, vezi turiști. Nu mai e loc pentru mașini, pentru case. Ne-am pierdut demnitatea.”, zic oamenii.

Mulți locuitori reclamă creșterea chiriilor, lipsa locuințelor accesibile și transformarea cartierelor în zone dedicate aproape exclusiv vizitatorilor. Barcelona este unul dintre cele mai des invocate exemple.

„În ultimii ani, Barcelona s-a transformat complet pentru turiști și ceea ce ne dorim este un oraș pentru cetățeni, nu în serviciu turistic.”, a declarat un arhitect spaniol.

Organizațiile civice susțin că extinderea cazărilor turistice a schimbat profund viața comunităților locale și a împins mulți rezidenți către periferie.

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