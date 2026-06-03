Vara sosește mai devreme și ucide: record de decese cauzate de caniculă în Spania, în plină lună mai

Sursă: Realitatea.net

Spania a înregistrat în luna mai 2026 un număr record de 101 decese cauzate de caniculă, cel mai ridicat pentru această lună de la începutul seriei de date, în 2015. Cifra depășește de 3,6 ori media deceniului și vine cu săptămâni întregi înainte de debutul oficial al verii meteorologice.

Datele provin de la sistemul de monitorizare a mortalității zilnice MoMo și subliniază o tendință îngrijorătoare: valurile de căldură extremă nu mai sunt apanajul lunilor iulie și august, ci lovesc tot mai devreme într-un an.

Ministerul Sănătății trage alarma

„Problema nu mai este doar că este mai cald. Căldura sosește din ce în ce mai devreme, iar organismele noastre nu s-au adaptat încă”, a avertizat Monica García, ministra Sănătății din Spania, în cadrul prezentării Planului Național 2026 de Acțiune Preventivă privind efectele temperaturilor excesive asupra sănătății.

Potrivit calculelor ministerului, riscul de mortalitate crește cu 9,1% până la 10,7% pentru fiecare grad de temperatură ce depășește pragul considerat periculos.

Un deceniu de pierderi

Cifrele cumulate din perioada 2015–2025 arată amploarea reală a fenomenului: peste 27.564 de persoane au murit din cauza căldurii extreme în Spania. Anul 2022 a rămas cel mai mortal, cu 4.789 de victime, în timp ce în 2025 numărul s-a ridicat la 3.832 de decese.

Autoritățile sanitare îndeamnă populația să nu subestimeze riscurile caniculei timpurii, mai ales că percepția publică a pericolului rămâne scăzută în afara sezonului estival clasic.