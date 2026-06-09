Alertă de mistreți, în cartierul bogaților din Pipera. Oamenii, rugați să rămână în case

Sursă: Realitatea.Net

Locuitorii din Pipera, cunoscută drept una dintre cele mai exclusiviste zone din Capitală, au fost alertați marți după-amiază prin sistemul Ro-Alert. Motivul? Un porc mistreț a fost zărit pe strada Erou Iancu Nicolae, aducând o notă de sălbăticie în mijlocul „cartierului bogaților”.

O apariție complet neșteptată a perturbat liniștea din Pipera (orașul Voluntari). Marți după-amiază, autoritățile au emis un mesaj de avertizare Ro-Alert după ce un porc mistreț a fost zărit pe celebra stradă Erou Iancu Nicolae , una dintre cele mai exclusiviste artere rezidențiale de la marginea Capitalei.

Sistemul de urgență a alertat populația din zonă, solicitându-le cetățenilor să evite perimetrul și să rămână adăpostiți în case până când forțele de ordine vor neutraliza potențialul pericol.

Ce conține mesajul Ro-Alert trimis în Voluntari

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie” , au transmis autoritățile.

Conform primelor informații din teren, exemplarul sălbatic a fost localizat inițial în porțiunea străzii Erou Iancu Nicolae, în dreptul numărului 126. Echipele specializate de intervenție s-au mobilizat rapid la fața locului și au demarat operațiunile de căutare și capturare a animalului.

Pericol în nordul Capitalei: Recomandările autorităților

Prezența mistrețului în această zonă nu este complet întâmplătoare. Cartierul Pipera se învecinează direct cu Pădurea Băneasa și cu Grădina Zoologică București , un areal verde din care exemplarele sălbatice pot evada uneori în căutare de hrană, părăsindu-și habitatul natural.

Jandarmii și salvatorii trag un semnal de alarmă și le cer ferm cetățenilor să nu trateze situația ca pe o distracție. Iată principalele recomandări:

Evitați interacțiunea: Nu vă apropiați sub nicio formă de animal.

Fără selfie-uri: Nu încercați să fotografiați sau să filmați mistrețul pentru a posta pe rețelele sociale.

Nu îl hrăniți: Orice tentativă de a-i oferi mâncare poate declanșa un atac.

Deși par inofensivi la prima vedere, porcii mistreți devin extrem de agresivi și imprevizibili atunci când sunt stresați de zgomot, mașini sau prezența umană, transformând o simplă plimbare într-un incident extrem de periculos. La această oră, operațiunea de localizare și îndepărtare a mistrețului din zona rezidențială este în plină desfășurare.