Anchetă EXTINSĂ în cazul exploziei dronei din Portul Constanța. A fost adăugată infracțiunea de distrugere cu consecințe deosebit de grave -DOCUMENT

Sursă: realitatea.net

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a extins urmărirea penală în cazul dronei maritime militare care a explodat pe 5 iunie în zona Danei 78 din Portul Constanța. Dispozitivul fusese observat ore întregi în apropierea infrastructurii portuare înainte de deflagrație.

Procurorii s-au sesizat inițial după descoperirea unei ambarcațiuni militare eșuate, de culoare gri, dotată cu sisteme video și antene satelitare, care ar fi avut la bord armament și posibil material exploziv. În jurul orei 10:30, dispozitivul a explodat.

Ancheta a început in rem pentru nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive, însă procurorii au decis extinderea urmăririi penale și pentru distrugere cu consecințe deosebit de grave , faptă cu pedepse mult mai severe.

În dosar sunt analizate mai multe infracțiuni aflate în concurs, iar cercetarea la fața locului a fost finalizată. Ancheta intră acum într-o etapă în care trebuie stabilite proveniența dronei, natura încărcăturii și modul în care dispozitivul a ajuns în port.

Parchetul anunță că va comunica public pe măsură ce circumstanțele incidentului vor fi clarificate și vor exista concluzii certe.