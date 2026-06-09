Prima țară din NATO care a anunțat că alocă peste 5% din PIB pentru apărare. „Dacă nu investim în securitatea noastră, nimeni nu ne va proteja”

Lituania a anunțat că va deveni primul stat membru NATO care depășește nivelul de 5% din PIB alocat pentru apărare, într-un context în care statele din flancul estic al Alianței își accelerează investițiile militare ca răspuns la riscurile de securitate din regiune.

Decizia plasează micul stat baltic în fruntea clasamentului NATO la capitolul cheltuieli militare raportate la PIB și evidențiază diferențele majore de strategie între statele membre.

Lituania: peste 5% din PIB pentru apărare în 2026

Ministerul Apărării din Lituania a confirmat că bugetul militar va ajunge la 5,38% din PIB în 2026, echivalentul a aproximativ 4,79 miliarde de euro.

Autoritățile de la Vilnius susțin că această decizie reflectă o abordare fermă privind securitatea națională și obligațiile în cadrul NATO.

„Suntem ferm angajați în apărare. Lituania este un aliat de încredere care dă un bun exemplu”, a transmis Ministerul Apărării.

Ministrul apărării, Robertas Kaunas, a subliniat că investițiile sunt esențiale în actualul context de securitate: „Dacă nu investim în securitatea noastră, nimeni nu ne va proteja”.

Creșteri accelerate în ultimii ani

În anii anteriori, Lituania a cheltuit puțin peste 3% din PIB pentru apărare, însă ritmul investițiilor a crescut constant începând cu 2022.

Statele baltice, alături de Polonia, au fost printre cele mai active în creșterea bugetelor militare în cadrul NATO, invocând riscurile de securitate din regiune.

Polonia, în continuare printre liderii NATO

Potrivit datelor NATO pentru 2025, Polonia rămâne unul dintre principalii investitori în apărare din Alianță, cu aproximativ 4,48% din PIB alocat sectorului militar.

În termeni absoluți, Polonia a investit circa 44,3 miliarde de dolari în apărare, fiind unul dintre cele mai mari bugete militare din Europa.

Programul de înzestrare al armatei poloneze include achiziții majore de tehnică militară, precum tancuri K2 Black Panther și Abrams, avioane F-35, elicoptere Apache și sisteme de rachete HIMARS și Patriot.

România: peste pragul NATO, dar sub media flancului estic

România respectă obiectivul NATO de minimum 2% din PIB pentru apărare, însă nivelul de finanțare rămâne semnificativ sub cel al statelor baltice și al Poloniei.

Pentru 2026, bugetul Ministerului Apărării Naționale este estimat la 49,426 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproximativ 2,45% din PIB.

Datele oficiale arată că în 2025 România a alocat circa 2,28% din PIB pentru apărare, echivalentul a aproximativ 9,3 miliarde de dolari.

Diferențe majore în raport cu statele baltice

În termeni comparativi, Lituania alocă un procent aproape dublu față de România din PIB pentru apărare, deși economia sa este semnificativ mai mică.

Această diferență evidențiază strategii diferite în interiorul NATO, între statele care accelerează rapid investițiile militare și cele care mențin niveluri mai apropiate de pragul minim al Alianței.