Cuplu de români condamnat în Elveția, după ce au fraudat asigurările sociale cu accidente false. Inteligența artificială i-a dat de gol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:02

Un cuplu de cetățeni români a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Wil pentru o amplă schemă de fraudă împotriva sistemului elvețian de asigurări sociale, prejudiciul total depășind 290.000 de franci elvețieni. Ambii vor fi expulzați din Elveția pentru 12 ani.

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