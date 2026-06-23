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Cuplu de români condamnat în Elveția, după ce au fraudat asigurările sociale cu accidente false. Inteligența artificială i-a dat de gol

România - Elveția

România - Elveția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:02

Un cuplu de cetățeni români a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Wil pentru o amplă schemă de fraudă împotriva sistemului elvețian de asigurări sociale, prejudiciul total depășind 290.000 de franci elvețieni. Ambii vor fi expulzați din Elveția pentru 12 ani.

Cum au păcălit statul elvețian

Cei doi au obținut ilegal indemnizații și beneficii pentru incapacitate temporară de muncă, prezentând simptome false în fața medicilor. Când un medic solicita investigații suplimentare sau refuza prelungirea concediului medical, schimbau cabinetul, reluând astfel procesul de verificare și extinzând artificial perioada de concedii.

Schema a funcționat între iulie 2021 și iunie 2025, interval în care bărbatul a fost implicat în peste 120 de acte de fraudă, producând un prejudiciu de peste 183.000 de franci. Femeia a cauzat un prejudiciu suplimentar de peste 85.000 de franci și ar fi comandat bunuri în numele altor persoane, în valoare de peste 22.000 de franci, coletele fiind sustrase ulterior din cutiile poștale ale destinatarilor.

Inteligența artificială, decisivă în anchetă

Ancheta a fost declanșată după o sesizare a instituției elvețiene de asigurări pentru accidente, Suva, care a utilizat instrumente bazate pe inteligență artificială pentru identificarea unor tipare suspecte de comportament. Aceste analize au fost esențiale în descoperirea fraudei, conform Tagblatt.

Pedepsele pronunțate

Dosarul a fost soluționat printr-o procedură simplificată, instanța verificând legalitatea acordului încheiat între procurori și inculpați și confirmând pedepsele stabilite.

Bărbatul a primit 3 ani de închisoare, din care 10 luni vor fi executate efectiv, restul fiind suspendat sub supraveghere; va fi expulzat imediat după executarea pedepsei

Femeia a primit 20 de luni de închisoare cu suspendare, însă va rămâne în custodia autorităților până la expulzare, după ce a petrecut peste șapte luni în arest preventiv

Instanța a dispus ca ambii condamnați să părăsească Elveția în această săptămână și să achite integral prejudiciile cauzate instituțiilor și companiilor afectate, precum și cheltuielile de judecată.

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