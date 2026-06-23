Atac armat la Montreal. Trei oameni au murit, inclusiv un polițist, iar atacatorul a fost ucis - FOTO

Trei oameni au murit în urma unui atac armat produs luni în centrul orașului Montreal. Printre victime se află și un polițist, identificat de autorități drept agentul Mohamed Lamine Benredouan, în vârstă de 34 de ani. Atacatorul, care ar fi fost înarmat cu o pușcă, a fost ucis în timpul intervenției poliției. Un al doilea polițist a fost rănit grav în schimbul de focuri, însă se află în stare stabilă, potrivit șefului poliției din Montreal, Fady Dagher.
Atacul armat a avut loc în zona unui hotel din Montreal
Incidentul s-a produs în cartierul Côte-des-Neiges, în zona hotelului Hilton din Montreal. Potrivit șefului poliției, Fady Dagher, în jurul orei 11:35, cineva a sunat la serviciile de urgență pentru a anunța că o persoană scotea o armă pe fereastră. Polițiștii au ajuns la fața locului, iar în scurt timp au fost ținta unor focuri de armă. Imaginile apărute ulterior au arătat că trăgătorul s-ar fi aflat și în afara hotelului.
Poliția l-a identificat pe agentul ucis ca fiind Mohamed Lamine Benredouan, în vârstă de 34 de ani. Acesta făcea parte din forțele de ordine din 2021. Șeful poliției, Fady Dagher, a spus că este pentru prima dată în ultimii 24 de ani când un polițist din Montreal este ucis în timpul serviciului. „Este o zi foarte, foarte tristă. Este un coșmar”, a declarat el reporterilor.
Un civil a murit, iar un al doilea polițist a fost rănit grav
În schimbul de focuri a murit și un civil, potrivit informațiilor publicate de The Guardian. Șeful poliției a declarat că nu știe, deocamdată, cine l-a împușcat pe civil. Un al doilea polițist a fost grav rănit în timpul intervenției, dar se află în stare stabilă. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările atacului și felul în care s-au produs victimele.
Înregistrările video publicate pe rețelele sociale par să surprindă schimbul de focuri dintre polițiști și atacator. Persoana înarmată apare în imagini cu o pușcă, purtând o jachetă de culoare măslinie și pantaloni cargo. Poliția nu a oferit detalii complete despre identitatea suspectului și nici despre motivul atacului. Cazul este anchetat de un organism independent de supraveghere a poliției, motiv pentru care autoritățile au transmis puține informații despre atacator.
Martori: „Am văzut polițiști implicați într-un schimb de focuri, fiind împușcați”
Jacob Coutu, care lucra în construcții în apropierea locului în care s-a produs atacul, a spus că a auzit „patru sau cinci focuri de armă” luni dimineață. La câteva minute după primele împușcături, acesta a văzut mai mulți polițiști sosind la fața locului. Ulterior, martorul a auzit și alte focuri de armă, estimând că în total au fost trase 30 sau 40 de focuri. „Am văzut polițiști implicați într-un schimb de focuri, fiind împușcați”, a spus Coutu.
Danny Wilk, un locuitor din Cote-des-Neiges, a declarat pentru AFP că a văzut cum s-au desfășurat evenimentele violente. „Eram pe stradă, lângă casa mea, când am auzit o împușcătură, apoi încă câteva”, a spus el, adăugând: „Am încercat să mă adăpostesc în pizzeria din apropiere și atunci l-am văzut pe trăgător, care părea gata să-și folosească arma, îmbrăcat în uniformă militară.” Martorul a spus că l-a văzut pe polițist mort pe jos. Ulterior, atacatorul a fost doborât de poliție.
Poliția evită să vorbească despre motivul atacului
Incidentul a avut loc într-un cartier parțial evreiesc, unde se află magazine și restaurante cu produse kosher. Poliția a refuzat însă să comenteze dacă acest detaliu are legătură cu motivul atacului. Ministrul securității interne din Quebec, Ian Lafrenière, a declarat că nu va comenta identitatea și posibilele motive ale suspectului. Acesta a explicat că dosarul este anchetat de un organism independent de supraveghere a poliției.
Purtătorul de cuvânt al poliției din Columbia Britanică a declarat că forțele de ordine din întreaga provincie au fost informate despre posibilitatea existenței unor „documente sau a unui fel de manifest”. Potrivit avertismentului, acestea ar îndemna la comiterea de acte de violență împotriva poliției. Sergentul-șef Lindsey Houghton, din cadrul serviciului de poliție din Surrey, a precizat că avertismentul a fost emis luni după-amiază. Informarea a venit de la o unitate de informații care funcționează la sediul RCMP din Columbia Britanică, în urma „evenimentelor tragice” din Montreal.
Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că este „îngrozit” de violența produsă în această zonă din Montreal. Premierul provinciei Quebec, Christine Frechette, a transmis că este „profund șocată de evenimentele tragice”. Aceasta a îndemnat populația să „evite speculațiile” cu privire la cele întâmplate. Autoritățile continuă ancheta, iar informațiile privind motivul atacului urmează să fie stabilite oficial.