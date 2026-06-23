Atac armat la Montreal. Trei oameni au murit, inclusiv un polițist, iar atacatorul a fost ucis - FOTO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 09:15

Trei oameni au murit în urma unui atac armat produs luni în centrul orașului Montreal. Printre victime se află și un polițist, identificat de autorități drept agentul Mohamed Lamine Benredouan, în vârstă de 34 de ani. Atacatorul, care ar fi fost înarmat cu o pușcă, a fost ucis în timpul intervenției poliției. Un al doilea polițist a fost rănit grav în schimbul de focuri, însă se află în stare stabilă, potrivit șefului poliției din Montreal, Fady Dagher.

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