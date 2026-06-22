Situație rară la Evaluarea Națională: un elev din Oradea a susținut examenul din spital, după ce i s-a făcut rău

Un elev de clasa a VIII-a de la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea a susținut prima probă de la Evaluarea Națională în spital. Situația excepțională s-a produs luni dimineață, după ce băiatului i s-a făcut rău înainte să plece spre școală. Elevul a leșinat acasă, în timp ce se pregătea pentru examen, iar familia a cerut ajutor medical. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au început investigațiile și au decis să îl țină sub supraveghere.
Elevul a leșinat acasă înainte să ajungă la examen
Băiatul era conștient după incident, însă medicii nu au putut să îl externeze imediat. Starea lui a impus continuarea investigațiilor și supravegherea medicală în unitatea spitalicească. În aceste condiții, părinții au cerut ca elevul să poată susține proba în spital, pentru a nu pierde examenul. Inspectorul școlar general Alin Ștefănuț a explicat pentru presa locală cum a fost gestionată situația: „Părinții au solicitat să primească subiectul de rezervă, ceea ce s-a și întâmplat. La ora 13 a început examenul”.
Pentru ca elevul să poată susține proba în condiții speciale, trei profesori de la Colegiul Gojdu s-au deplasat la spital. Un membru al comisiei de examen și doi asistenți au fost prezenți în unitatea medicală, unde elevului i-a fost pusă la dispoziție o sală separată. Directoarea școlii, Anca Marchiș, a precizat că echipamentele necesare au fost trimise din timp, iar proba a fost organizată cu respectarea regulilor de examen. „Am trimis echipamentele necesare din timp, iar un membru al comisiei de examen și doi asistenți s-au deplasat la spital, unde s-a pus la dispoziție o sală în care elevul să poată susține examenul, fără să mai fie altcineva prezent”, a declarat directoarea școlii, Anca Marchiș.
Lucrarea elevului trebuie scanată în prezența lui
La finalul probei, lucrarea elevului trebuie scanată în prezența acestuia. Procedura este necesară deoarece lucrările de la Evaluarea Națională sunt corectate digital. Proba susținută în spital trebuie, de asemenea, înregistrată audio și video, la fel ca în condițiile obișnuite de examen. Măsurile au fost luate pentru ca elevul să poată participa la Evaluarea Națională fără să fie dezavantajat de situația medicală apărută chiar în ziua examenului.
Pentru elev, susținerea examenului era foarte importantă, deoarece își dorește să fie licean tot la Colegiul Național Emanuil Gojdu. Pentru a intra la un liceu de top, acesta are nevoie de o medie mare de admitere. Evaluarea Națională se susține într-o singură sesiune, iar elevii care ratează examenul riscă să aibă șanse mai mici la repartizarea computerizată. Media de admitere la liceu este formată din media de la examen și media anilor de gimnaziu.
O altă elevă a făcut atac de panică la centrul din Tinca
O altă situație dificilă a fost raportată la centrul de examen din Tinca. Acolo, o elevă a suferit un atac de panică înainte de a intra în sala de examen. Starea ei medicală s-a îmbunătățit ulterior, însă eleva a refuzat să mai susțină proba. În cele din urmă, aceasta a plecat acasă, fără să mai participe la examenul programat.