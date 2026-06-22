Situație rară la Evaluarea Națională: un elev din Oradea a susținut examenul din spital, după ce i s-a făcut rău

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:32

Un elev de clasa a VIII-a de la Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea a susținut prima probă de la Evaluarea Națională în spital. Situația excepțională s-a produs luni dimineață, după ce băiatului i s-a făcut rău înainte să plece spre școală. Elevul a leșinat acasă, în timp ce se pregătea pentru examen, iar familia a cerut ajutor medical. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au început investigațiile și au decis să îl țină sub supraveghere.

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