Presa internațională scrie despre eșecul Guvernului Veștea: ”România intră într-o nouă perioadă de instabilitate„

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 08:51

România rămâne fără un nou prim-ministru după ce liberalul Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Votul de luni seară a venit la aproape două luni de la demiterea lui Ilie Bolojan și prelungește perioada de instabilitate politică. Presa internațională scrie că eșecul cabinetului propus de Veștea riscă să adâncească turbulențele din România. Situația este cu atât mai complicată cu cât țara se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

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