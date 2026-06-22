Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare DNA – SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:47

PNL a devenit partidul aflat în centrul scandalurilor cu dosare penale. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare diferite, susțin surse apropiate anchetei pentru Realitatea PLUS.

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