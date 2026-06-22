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Justitie· 2 min citire
Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare DNA – SURSE
Ilie Bolojan
PNL a devenit partidul aflat în centrul scandalurilor cu dosare penale. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare diferite, susțin surse apropiate anchetei pentru Realitatea PLUS.
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