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Justitie· 2 min citire

Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare DNA – SURSE

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:47

PNL a devenit partidul aflat în centrul scandalurilor cu dosare penale. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri în trei dosare diferite, susțin surse apropiate anchetei pentru Realitatea PLUS.

Este vorba despre dosarul care o vizează pe vicepreședintele PNL Oana Gheorghiu, dosarul în care apare controversatul Fanel Bogos, dar și cea mai nouă anchetă de corupție în care este vizat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Contextul este unul extrem de dificil, iar de această dată în atenție se află Ilie Bolojan. Potrivit surselor Realitatea PLUS, acesta ar putea fi chemat la audieri în trei dosare diferite. Este vorba, în primul rând, despre dosarul penal în care este implicat Ciprian Ciucu, referitor la campania electorală și la finanțarea acesteia, dosar în care atât el, cât și Dan Motreanu ar fi coordonat întregul proces.

De asemenea, este menționat și dosarul în care este vizată Oana Gheorghiu. În acest caz, fostul șef al ADR a depus o plângere, susținând că aceasta ar fi influențat anumite contracte cu un grup german. În acest context, Ilie Bolojan ar putea fi audiat în calitate de martor sau pentru clarificarea unor aspecte legate de cauză.

Totodată, numele său este asociat și cu dosarul lui Fănel Bogos, unde, de asemenea, ar putea fi chemat la audieri. Reamintim că Fănel Bogos este cercetat de DNA într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție și trafic de influență, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS.

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