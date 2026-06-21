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Politica· 1 min citire

În timp ce Ciucu se victimizează pe scena Congresului PNL, avocații din dosarul său sunt la DNA pentru audieri

Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei (foto: profimedia)

Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 13:44
SursăRealitatea PLUS

În timp ce Ciprian Ciucu se victimizeaza in fata colegilor de partid, avocații din dosar se află la DNA pentru noi audieri.

În plină anchetă DNA, Bolojan a defilat la Congres alături de Ciprian Ciucu. În timp ce primarul Capitalei se afla pe scenă și se victimiza într-un discurs public în fața liberalilor, avocații jurnalistei Denis Rifai și ai oamenilor de afaceri sunt chiar în aceste momente la Direcția Națională Anticorupție în fața procurorilor pentru noi audieri.

Avocații lui Denise Rifai și ai oamenilor de afaceri, la audieri la sediul DNA

De altfel, Ciprian Ciucu a și declarat astăzi pe scena Congresului că s-a bătut cu trădătorii din Partidul Național Liberal, că până și șeful statului și tot sistemul au fost împotriva sa.

Ciucu, audiat la DNA

Ciprian Ciucu a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție, declarând că este nevinovat. Acesta a decis să-și ducă totuși mandatul de primar până la capăt.

Denise Rifai a mers și ea la sediul de DNA, refuzând să spună dacă este sau nu suspectă dosarul în care e vizat și Ciucu.

Primarul a primit control judiciar pentru 60 de zile, pentru fapte descrise de DNA pe vremea când era primar al Sectorului 6, iar în ancheta inițială este audiată nu doar Denise Rifai, ci și fosta șefă a Oficiului pentru Jocuri de Noroc.

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