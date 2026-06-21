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Politica· 1 min citire
În timp ce Ciucu se victimizează pe scena Congresului PNL, avocații din dosarul său sunt la DNA pentru audieri
Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei (foto: profimedia)
Publicat21 iun. 2026, 13:44
SursăRealitatea PLUS
În timp ce Ciprian Ciucu se victimizeaza in fata colegilor de partid, avocații din dosar se află la DNA pentru noi audieri.
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