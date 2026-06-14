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Politica· 1 min citire
Mâine la ora 17:00, liderii PNL analizează desemnarea lui Veștea
PNL
Publicat14 iun. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS
Liderii PNL se vor strânge mâine ca să ia o decizie în ceea ce-l privește pe Adrian Veștea.
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