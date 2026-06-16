Scandal uriaș în PNL. Fost lider liberal cere partidului să revină la guvernare și atacă dur tabăra Bolojan: „Sindrom Stockholm bolojanist”

Fostul lider PNL și actualul vicepreședinte al ANCOM, Pavel Popescu, a transmis un mesaj public în care le cere foștilor săi colegi din partid să revină la guvernare. Acesta le cere liberalilor să renunțe la conflictul cu președintele României și să susțină formarea noului guvern.
Pavel Popescu spune că PNL se află în fața unei alegeri importante. În opinia sa, liberalii trebuie să decidă dacă se întorc la guvernare sau dacă aleg să continue conflictul politic.
Pavel Popescu: PNL trebuie să se întoarcă la guvernare
În prima parte a mesajului, Popescu le transmite foștilor săi colegi că ar trebui să revină de urgență la guvernare. Acesta susține că PNL ar putea avea, în noul executiv, nominalizări din rândul propriilor membri.
„Vă descriu, cu maximă seriozitate și îngrijorare, ca fost vicepreședinte liberal-conservator cu acte al PNL, alegerea extrem de importantă în fața căreia se află fiecare dintre foștii mei colegi astăzi:
Să se întoarcă de urgență, în mod responsabil, la guvernare, într-un guvern în care, în sfârșit, pe portofoliile de miniștri, vicepremieri și alți demnitari destinate PNL, vor avea nominalizări din rândul membrilor PNL. Simultan cu acest lucru, să înceteze a se alinia în spatele celor care poartă acest război imbecil împotriva Președintelui României, război coordonat din afara granițelor ei, cu bătaie lungă, de niște „entități” cu interese majore în această regiune, care contravin intereselor României.”
Fostul lider PNL critică intrarea partidului în opoziție
În a doua variantă descrisă de fostul lider din PNL, PNL ar continua conflictul cu președintele Nicușor Dan și ar intra în opoziție. Acesta critică și ideea unei viitoare majorități de dreapta alături de USR.
„2. Să continue acest război imbecil împotriva Președintelui Nicușor Dan și a tuturor românilor care privesc cu îngrijorare majoră la aceste timpuri extrem de complicate și, printr-un vot, vrăjiți de promisiunea falsă a unei majorități viitoare de „dreapta”, alături de un partid (USR) care, prin perfidism, ipocrizie, șantaj și toxicitate (care nu vor funcționa la nesfârșit), să intre în opoziție, ca în 2028, pe listele de parlamentari, europarlamentari, primari, miniștri, șefi de instituție, domnul Bolojan, cel care este convins că în el și doar în el stă salvarea României, să îi aducă pe listele politice destinate colegilor mei pe Gheorghii, Pîslarii, Dogioi și toți cei care, în cor, în acest an, au înjurat partenerul strategic (SUA) și instituțiile statului, ce încercau să țină România (încă) pe direcția corectă. Și să se alinieze, în spatele unui proiect utopic de prezidențiale din 2030, pierdut în arhitecturile mentale proprii ale unui premier demis, autointitulat lider “providențial”.”
Popescu spune că Ilie Bolojan a eșuat politic
Pavel Popescu vorbește și despre rolul unui lider politic. El susține că un lider de succes trebuie să poată strânge o majoritate pentru a duce la capăt obiectivele stabilite.
„Definiția unui lider politic de succes, constă în capacitatea sa de a strange o majoritate, pentru a livra niște obiective de țară stabilite în interiorul acelei majorități. Ilie Bolojan, acompaniat de această grupare radicală aleasă cu mare grijă (Miruți, Buzoieni, Fritzi, Țoi), a eșuat lamentabil în această misiune. România n-a stat niciodată într-un singur om.”
Politicianul le cere liberalilor să voteze guvernul
În finalul mesajului, Popescu spune că speră ca mai mulți liberali să voteze guvernul. Acesta afirmă că PNL se află într-o situație dificilă, dar susține că Guvernul Veștea va fi instalat.
„Sper din suflet ca mulți dintre colegii mei, de o calitate umană și intelectuală extraordinară, care nu știu din ce motiv se află (temporar, sper eu) într-un soi de sindrom Stockholm bolojanist, să voteze acest guvern cu gândul la românii care i-au ales să guverneze țara. Partidul Național Liberal este nu doar penetrat. Este capturat, cu complicitatea unora, care nu îmi pot explica cum au ajuns să ia decizii cruciale (greșite) în niște funcții, în vârful statului. E o luptă imensă. Dar am toată convingerea că România, așa cum e ea, condusă de oameni politici și partide imperfecte, va câștiga această luptă. Guvernul Veștea va fi instalat și va avea ca prioritate repornirea economiei și reforma reală a administrației publice”