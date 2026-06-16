Scandal uriaș în PNL. Fost lider liberal cere partidului să revină la guvernare și atacă dur tabăra Bolojan: „Sindrom Stockholm bolojanist”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:31

Fostul lider PNL și actualul vicepreședinte al ANCOM, Pavel Popescu, a transmis un mesaj public în care le cere foștilor săi colegi din partid să revină la guvernare. Acesta le cere liberalilor să renunțe la conflictul cu președintele României și să susțină formarea noului guvern.

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