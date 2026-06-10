Cele mai sigure țări din lume în 2026, conform Indexului Global al Păcii

Într-o perioadă în care conflictele armate și tensiunile internaționale se înmulțesc în multe regiuni ale lumii, există încă state care reușesc să ofere un nivel ridicat de siguranță, stabilitate și calitate a vieții. Potrivit celui mai recent Index Global al Păcii, pacea mondială s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv, însă câteva țări continuă să reprezinte adevărate modele de liniște și securitate.

Clasamentul realizat de Institutul pentru Economie și Pace și citat de BBC analizează 163 de state pe baza a 23 de indicatori, printre care nivelul criminalității, conflictele interne și externe, cheltuielile militare și percepția populației asupra siguranței.

Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2026

Primele zece poziții ale clasamentului sunt ocupate de:

Islanda Noua Zeelandă Elveția Slovenia Irlanda Austria Portugalia Singapore Finlanda Japonia

În ciuda deteriorării climatului global de securitate, aceste state au reușit să își mențină pozițiile în fruntea clasamentului datorită stabilității sociale și nivelului redus al violenței.

„Chiar dacă am înregistrat această scădere catastrofală, ea nu a afectat cu adevărat țările din fruntea clasamentului”, a declarat Steve Killelea, fondatorul și președintele executiv al Institutului pentru Economie și Pace.

Islanda, campioana absolută a siguranței

Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda ocupă primul loc în topul celor mai pașnice țări din lume.

Țara nordică și-a îmbunătățit chiar și mai mult indicatorii în 2026, în special datorită reducerii numărului de demonstrații violente și menținerii unui climat social extrem de stabil.

„Pacea este prezentă peste tot în Islanda, în natură, dar și în comunitățile noastre unite”, a explicat Oddný Arnarsdóttir, director în cadrul Visit Iceland.

Locația izolată, serviciile publice eficiente, egalitatea socială și gradul ridicat de încredere dintre cetățeni sunt considerate principalele motive pentru care Islanda domină clasamentul de aproape două decenii.

Noua Zeelandă, exemplul de liniște de la capătul lumii

Noua Zeelandă a urcat pe locul al doilea și este considerată cea mai sigură țară din regiunea Asia-Pacific.

Distanța față de marile focare geopolitice și cultura locală bazată pe respect și cooperare au contribuit la menținerea unui climat extrem de stabil.

„Faptul că suntem atât de departe de restul lumii ne-a ajutat să evităm multe dintre problemele geopolitice care afectează alte națiuni”, a declarat Warwick Woodley, fondatorul NZ Golden Visa.

Acesta susține că spiritul comunitar și legislația strictă privind armele au avut un rol esențial în păstrarea siguranței publice.

Elveția continuă să impresioneze prin neutralitate și stabilitate

Pe locul al treilea se află Elveția, una dintre țările recunoscute la nivel mondial pentru neutralitatea sa și pentru nivelul foarte redus al criminalității.

Încrederea dintre cetățeni și funcționarea eficientă a instituțiilor sunt elemente care contribuie la sentimentul de siguranță.

„Mi-am pierdut portofelul de două ori, iar de fiecare dată mi-a fost returnat cu toți banii în el. Aceste momente mici creează o senzație de siguranță de neprețuit”, a povestit Cornelia Choe, consultant și autor din Geneva.

Diversitatea culturală și echilibrul dintre viața profesională și cea personală sunt alte atuuri importante ale statului elvețian.

Slovenia intră în premieră în top 5

Una dintre surprizele clasamentului din acest an este Slovenia, care reușește pentru prima dată să intre în primele cinci cele mai sigure țări ale lumii.

Cheltuielile militare reduse, siguranța ridicată și apropierea de natură sunt printre factorii care au contribuit la această performanță.

„Slovenii pun mare preț pe comunitate și petrec mult timp în natură, ceea ce cred că ne oferă o stare de calm și echilibru”, a explicat Jerneja Zver, reprezentant al unei companii de turism din Ljubljana.

Irlanda își păstrează reputația de țară primitoare

Irlanda completează primele cinci poziții ale clasamentului și continuă să fie apreciată pentru nivelul redus al violenței și pentru implicarea limitată în conflicte internaționale.

„Experiența istorică a Irlandei face ca oamenii să fie conștienți de pericolele prejudecăților și de importanța generozității și ospitalității față de ceilalți”, a declarat Didi Ronan, fondatoarea unui hotel din West Cork.

Potrivit acesteia, tradiția ospitalității este adânc înrădăcinată în cultura irlandeză și contribuie la atmosfera de siguranță resimțită atât de localnici, cât și de turiști.

Lumea devine tot mai tensionată, dar există încă refugii de liniște

Raportul din 2026 arată că numărul conflictelor active la nivel mondial a ajuns la cel mai ridicat nivel de după Al Doilea Război Mondial, iar aproape 100 de state au înregistrat o deteriorare a indicatorilor de pace.

Cu toate acestea, țări precum Islanda, Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda demonstrează că stabilitatea, coeziunea socială și investițiile în bunăstarea populației pot menține un climat de siguranță chiar și într-un context internațional tot mai complicat.