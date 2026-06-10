Cine folosește imobilele din patrimoniul public. RA-APPS a dezvăluit „secretul” păstrat de stat timp de 30 de ani -DOCUMENT
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat miercuri, pentru prima dată după 1989, lista contractelor prin care imobilele aflate în proprietatea statului român sunt închiriate sau date în folosință unor persoane juridice, incluzând adresele, suprafețele, prețurile și modalitatea de atribuire.
„Rezistența a fost reală. 30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moșia nimănui”, a spus Dan Reșițnec, secretar general al Guvernului.
Măsura, adoptată în baza unei Hotărâri de Guvern și prezentată de inițiatori (USR) drept un pas important pentru transparentizarea patrimoniului public.
Lista completă poate fi vizionată aici: https://www.apps.ro/liste-conform-hg/.
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