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O turistă de 55 de ani a fost salvată cu elicopterul din Masivul Ciucaș, după ce i s-a făcut rău pe munte VIDEO
O turistă de 55 de ani a fost salvată cu elicopterul din Masivul Ciucaș. Foto/Salvamont
O intervenție de urgență a avut loc sâmbătă în Masivul Ciucaș, unde o turistă aflată în stare critică a fost salvată de salvamontiști și transportată de urgență la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD.
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