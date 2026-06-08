Cum își pot recupera românii banii plătiți în plus prin manipularea ROBOR de către bănci. Ce soluții recomandă avocatul Gheorghe Piperea

Sursă: Realitate Plus

Avocatul și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi îndeamnă pe românii cu credite bancare să își recupereze banii plătiți în plus în urma manipulării indicelui ROBOR. Mesajul vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci comerciale cu amenzi de peste 700 de milioane de euro, acuzându-le că au format un cartel și au umflat artificial dobânzile, ceea ce a dus la rate mai mari pentru milioane de clienți.

În exclusivitate la Realitatea Plus, Piperea susține că românii pot cere despăgubiri în instanță și își pot recupera inclusiv banii din urmă, fără alte dovezi suplimentare, în afara deciziei Consiliului Concurenței.

„Dacă rata este de 2.200 de lei, să zicem, după această decizie s-ar putea să ajungă la 1.500 de lei, ceea ce în contextul economic actual este o gură de oxigen. Ce trebuie să știe oamenii este că există o lege din 2020 care le permite să meargă în instanță, în procese individuale sau colective, pentru a le fi restituită această plată nedatorată. Mai bine ar fi să se asocieze, pentru că astfel cheltuielile pe persoană s-ar reduce foarte mult. Nu trebuie decât să spună: «Am avut acest contract cu dobândă ROBOR la una dintre cele nouă bănci sistemice, am calculat că am plătit în plus 1.000 de lei, iar toți acești bani trebuie să-mi fie returnați».”

Potrivit avocatului, decizia Consiliului Concurenței este suficientă pentru a demonstra prejudiciul, iar instanțele pot obliga băncile să restituie sumele încasate nejustificat.