Atac cu dronă în Crimeea: o persoană ucisă și alta rănită într-un tren de pasageri VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Un atac cu dronă asupra unui tren de pasageri care circula pe ruta Moscova–Simferopol, în Crimeea, s-a soldat cu un mort și un rănit, potrivit autorităților locale. Incidentul a dus la suspendarea parțială a serviciilor feroviare în regiune.

”În urma unui atac inamic cu dronă împotriva locomotivei unui tren de pasageri pe linia Moscova-Simferopol, conductorul a fost rănit, iar asistentul conductorului a fost ucis, potrivit datelor preliminare”, a anunţat pe Telegram Serghei Axionov, şeful peninsulei ucrainene anexată de Rusia în 2014.

”Pasagerii nu au fost răniţi”, a precizat el.

Societatea Grand Service Express, care operează legăturile între Crimeea şi Rusia, a anunţat că şi-a suspendat operaţiunile în peninsulă.

Ucraina şi-a intensificat recent atacurile cu dronă pe teritoriul ucainean ocupat de către Rusia, ca represalii faţă de bombardamente ruseşti zilnice pe teritoriul ucrainean.