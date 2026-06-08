Atac cu dronă în Crimeea: o persoană ucisă și alta rănită într-un tren de pasageri VIDEO
Atac drone / Captură video
Un atac cu dronă asupra unui tren de pasageri care circula pe ruta Moscova–Simferopol, în Crimeea, s-a soldat cu un mort și un rănit, potrivit autorităților locale. Incidentul a dus la suspendarea parțială a serviciilor feroviare în regiune.
”În urma unui atac inamic cu dronă împotriva locomotivei unui tren de pasageri pe linia Moscova-Simferopol, conductorul a fost rănit, iar asistentul conductorului a fost ucis, potrivit datelor preliminare”, a anunţat pe Telegram Serghei Axionov, şeful peninsulei ucrainene anexată de Rusia în 2014.
”Pasagerii nu au fost răniţi”, a precizat el.
Societatea Grand Service Express, care operează legăturile între Crimeea şi Rusia, a anunţat că şi-a suspendat operaţiunile în peninsulă.
Ucraina şi-a intensificat recent atacurile cu dronă pe teritoriul ucainean ocupat de către Rusia, ca represalii faţă de bombardamente ruseşti zilnice pe teritoriul ucrainean.
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