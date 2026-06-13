Alertă la metroul din București. Ploșnițe descoperite în spațiile Metrorex, iar angajații avertizează asupra riscului pentru călători

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iun. 2026, 11:14

O situație care provoacă îngrijorare în rândul angajaților Metrorex a fost semnalată în depoul Valea Ialomiței, de pe Magistrala 5. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, mai multe spații utilizate de mecanicii de tren ar fi fost afectate de o infestare cu ploșnițe, problemă care s-ar manifesta de mai multe luni.

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