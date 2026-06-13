Alertă la metroul din București. Ploșnițe descoperite în spațiile Metrorex, iar angajații avertizează asupra riscului pentru călători

O situație care provoacă îngrijorare în rândul angajaților Metrorex a fost semnalată în depoul Valea Ialomiței, de pe Magistrala 5. Potrivit unor informații apărute în spațiul public, mai multe spații utilizate de mecanicii de tren ar fi fost afectate de o infestare cu ploșnițe, problemă care s-ar manifesta de mai multe luni.
Angajații susțin că insectele au fost observate în camerele de odihnă, dar și în alte zone ale depoului, existând temeri că acestea s-ar putea răspândi către spațiile aflate în proximitatea călătorilor.
Dormitoarele mecanicilor, afectate de infestare
Conform relatărilor unor salariați, arată clubferoviar.ro, ploșnițele au fost identificate în încăperile destinate odihnei personalului. În aceste spații, mecanicii își petrec timpul înainte de intrarea în tură, iar condițiile ar fi devenit dificil de suportat.
Mai mulți angajați afirmă că au semnalat în repetate rânduri problema și că măsurile de dezinsecție aplicate până în prezent nu ar fi reușit să elimine complet focarele de infestare.
Unii dintre aceștia susțin că au fost nevoiți să găsească soluții alternative pentru a evita contactul cu insectele, în contextul în care situația persistă de o perioadă îndelungată.
Ploșnițele ar fi ajuns și în cabinele trenurilor
Potrivit informațiilor furnizate de angajați, insectele ar fi fost observate inclusiv în anumite cabine de comandă ale trenurilor și în diferite zone ale clădirilor din depou.
Această situație a generat temeri privind posibilitatea ca ploșnițele să se extindă și către alte spații din infrastructura de transport subteran, inclusiv în apropierea zonelor frecventate de călători.
Există riscul ca insectele să fie transportate în locuințe
Specialiștii în combaterea dăunătorilor atrag atenția că ploșnițele se pot răspândi cu ușurință prin intermediul hainelor, bagajelor sau obiectelor personale. Din acest motiv, angajații se tem că insectele ar putea ajunge accidental și în locuințele persoanelor care folosesc zilnic metroul.
Deși nu sunt cunoscute ca transmițând boli grave, ploșnițele provoacă disconfort, înțepături și pot genera costuri semnificative pentru eliminarea infestărilor din locuințe.
Angajații consideră că sunt necesare intervenții ample și periodice realizate de firme specializate, pentru eliminarea completă a focarelor de infestare. Aceștia susțin că simpla aplicare a unor tratamente punctuale nu este suficientă pentru rezolvarea problemei pe termen lung.