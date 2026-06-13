Adio, trafic rutier pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație, prelungite până la jumătatea lunii iulie

Românii care sperau că vor putea ajunge pe Valea Oltului mai repede, la munte sau în cealaltă parte de țară, trebuie să-și găsească rute alternative oentru cel puțin încă o lună. Autoritățile au prelungit restricțiile până la jumătatea lunii iulie.
Sâmbătă dimineață, șoferii care au ales să tranziteze DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu s-au lovit de blocaje majore în zona localității Boița. Circulația rutieră a devenit extrem de dificilă în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism. Din fericire, Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a confirmat că evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime omenești.
Cu toate acestea, impactul asupra traficului a fost imediat, generând cozi uriașe de autovehicule pe ambele sensuri de mers. Deși carambolul s-a produs la kilometrul 249+100, la ieșirea din Boița, iar autotrenul a fost extras rapid în afara carosabilului, valorile ridicate de trafic acumulate continuă să mențină circulația blocată la această oră.
Pericol pe șosele: Ceață densă și vizibilitate redusă în județul Sibiu
Pe lângă blocajele generate de accident, conducătorii auto trebuie să înfrunte și capriciile vremii. Polițiștii avertizează că în mai multe zone din județul Sibiu este semnalată o ceață densă, care pune în pericol siguranța traficului.
În multe sectoare, vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri, iar în unele zone izolate, aceasta coboară alarmant chiar și sub 50 de metri. În contrast puternic cu situația de pe DN7, pe principalele artere ale țării (autostrăzile A1, A2, A3, A7 și DN1 Ploiești – Brașov) se circulă în condiții normale, pe un carosabil parțial umed, dar cu vizibilitate bună.
Șantier prelungit pe Valea Oltului: Semafoare și restricții de tonaj
Calvarul șoferilor de pe Valea Oltului nu se oprește însă aici, sectorul de drum fiind afectat de mai multe lucrări de infrastructură. Până pe 25 iunie 2026, la pasajul peste Râul Vadului (DN7, km 237+051 - 237+400) se execută reparații de întreținere. În acest punct, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, fiind dirijată prin semafoare sau de piloți de trafic.
Mai mult, restricțiile severe dintre Călimănești și Câinenii Mari au fost prelungite oficial până la data de 15 iulie 2026, fiind necesare pentru consolidarea versanților și montarea plaselor împotriva căderilor de pietre. Din această cauză, camioanele de peste 7,5 tone au interzis pe acest sector de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30. Ceilalți șoferi pot trece, însă doar în regim de trafic dirijat și cu restricții temporare.
Ce rute alternative puteți folosi pentru a evita blocajele
Pentru a nu rămâne blocați în trafic, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil Valea Oltului și să utilizeze următoarele rute ocolitoare:
Pe relația Râmnicu Vâlcea – Sibiu: Se poate circula pe traseul DN67 Râmnicu Vâlcea – Târgu Jiu, continuând apoi pe DN66 către Simeria și intrând ulterior pe Autostrada A1.
Pe relația Sibiu – București: Șoferii au la dispoziție ruta Boița – Veștem – DN1 – Brașov – Ploiești – București.
Polițiștii rutieri fac un apel ferm către toți participanții la trafic să adapteze imediat viteza la condițiile meteo și de drum, să mărească distanța de siguranță între vehicule și să evite orice manevră riscantă de depășire.