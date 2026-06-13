Adio, trafic rutier pe Valea Oltului. Restricțiile de circulație, prelungite până la jumătatea lunii iulie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 18:32

Românii care sperau că vor putea ajunge pe Valea Oltului mai repede, la munte sau în cealaltă parte de țară, trebuie să-și găsească rute alternative oentru cel puțin încă o lună. Autoritățile au prelungit restricțiile până la jumătatea lunii iulie.

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