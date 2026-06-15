Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Grevă de avertisment la Autoritatea Vamală Română. Vameșii opresc activitatea timp de două ore
Vama
Publicat15 iun. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS
Nemulțumirile sociale se adâncesc în mai multe domenii, pe fondul problemelor economice și al discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare. Tot mai mulți angajați din sistemul public spun că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și cer măsuri clare din partea autorităților, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 10:07Pacient mort în Bihor după o operație banală. Familia aduce acuzații grave medicilor
- 09:04Revoltă totală din cauza legii salarizării, proteste de amploare ale vameșilor. Medicii, profesorii și funcționarii din primării ies în stradă
- 17:07Războaiele declanșează o nouă criză a foametei la nivel mondial. Care sunt zonele cele mai afectate
- 23:01Diana Șoșoacă, în mijlocul unui nou scandal: Dosare penale și amenzi în masă după „Marșul Normalității” VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News