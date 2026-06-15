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Grevă de avertisment la Autoritatea Vamală Română. Vameșii opresc activitatea timp de două ore

Vama

Vama

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

Nemulțumirile sociale se adâncesc în mai multe domenii, pe fondul problemelor economice și al discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare. Tot mai mulți angajați din sistemul public spun că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și cer măsuri clare din partea autorităților, potrivit Realitatea PLUS.

Primele proteste sunt deja anunțate. Angajații din vamă vor intra miercuri într-o grevă de avertisment, iar sindicaliștii spun că acțiunea ar putea fi urmată de alte forme de protest dacă problemele nu sunt rezolvate.

Vameșii opresc lucrul timp de două ore

Potrivit Sindicatului Național Meridian, angajații Autorității Vamale Române vor intra miercuri în grevă de avertisment timp de două ore. În acest interval, activitatea ar urma să fie oprită. Sindicaliștii spun că protestul are legătură cu lipsa unui acord colectiv de muncă, dar și cu nemulțumirile privind salariile. Angajații reclamă că veniturile actuale nu mai acoperă costurile de zi cu zi și cer mai multă siguranță la locul de muncă.

Sindicaliștii amenință cu noi proteste

Reprezentanții angajaților avertizează că greva de avertisment ar putea fi doar primul pas. Dacă revendicările nu vor fi luate în seamă, protestele ar putea continua și în perioada următoare. Nemulțumirile nu sunt doar în sistemul vamal. Și alte categorii de angajați din sectorul public iau în calcul acțiuni similare, în contextul discuțiilor despre salarizare și condițiile de muncă.

Medicii și angajații din administrație sunt nemulțumiți

În sistemul sanitar, reprezentanții medicilor au transmis că iau în calcul declanșarea unei greve generale. Aceștia reclamă probleme legate de venituri, volumul de muncă și lipsa unor garanții clare pentru perioada următoare. Tensiuni sunt și în administrația publică, unde angajații vorbesc despre aceleași probleme: salarii insuficiente, condiții de muncă dificile și lipsa unui dialog real cu autoritățile.

O acțiune de protest este anunțată și la Constanța, unde mai mulți oameni intenționează să iasă în stradă. Aceștia vor să își exprime nemulțumirea față de modul în care autoritățile au gestionat mai multe probleme de interes public.

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