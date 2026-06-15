Grevă de avertisment la Autoritatea Vamală Română. Vameșii opresc activitatea timp de două ore

Publicat 15 iun. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Nemulțumirile sociale se adâncesc în mai multe domenii, pe fondul problemelor economice și al discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare. Tot mai mulți angajați din sistemul public spun că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și cer măsuri clare din partea autorităților, potrivit Realitatea PLUS.

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