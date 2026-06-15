Revoltă totală din cauza legii salarizării, proteste de amploare ale vameșilor. Medicii, profesorii și funcționarii din primării ies în stradă

Publicat 15 iun. 2026, 09:04 Actualizat 15 iun. 2026, 10:20 Sursă Realitatea PLUS

Se anunță proteste masive din cauza legii salarizării care vine la pachet cu tăieri de venituri. Sindicaliștii din sănătate pregătesc grevă generală ce va duce la blocarea activității din spitale. Medicii vor acoperi doar 30 la sută din cazurile urgente. Și profesorii, dar și angajașii din administrația publică se pregătesc de manifestații masive.

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