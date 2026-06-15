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Revoltă totală din cauza legii salarizării, proteste de amploare ale vameșilor. Medicii, profesorii și funcționarii din primării ies în stradă

Protest

Protest

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 09:04
Actualizat15 iun. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS

Se anunță proteste masive din cauza legii salarizării care vine la pachet cu tăieri de venituri. Sindicaliștii din sănătate pregătesc grevă generală ce va duce la blocarea activității din spitale. Medicii vor acoperi doar 30 la sută din cazurile urgente. Și profesorii, dar și angajașii din administrația publică se pregătesc de manifestații masive.

Sindicatul Național Meridian a anunțat că declanșează o grevă de avertisment. Angajații din cadrul Autorității Vamale protestează e data de 17 iunie între orele 12:00 și 14:00.

Solicitările Sindicatului Național Meridian

Aceștia solicită semnarea contractului colectiv de muncă acordarea drepturilor salariale, prevăzute în noua lege a salarizării și sigur reluarea dialogului cu autoritățile pentru soluționarea revendicărilor personalului vamal.

Noua lege a salarizării care ar urma să fie promovată de viitorul guvern Veștea și care include reduceri de venituri pentru anumite categorii de angajați din sectorul public, riscă să se declanșează un val de proteste fără precedent în România.

Sindicatele din sănătate, educație și administrație publică, pregătite să iasă în stradă

Sindicatele din sănătate, educație și administrație publică avertizează că sunt pregătite să iasă în stradă, dacă executivul nu renunță la măsurile care afectează puterea de cumpărare a angajaților.

Cele mai dure reacții vin din sistemul sanitar, liderii sindicatului au anunțat că analizează declanșarea grevei generale nemulțumiți de modificările salariale și de eventualele reduceri ale unor sporuri și beneficii.

Activitatea din spitale ar putea fi grav afectată

În cazul unei greve generale, activitatea din spitale ar putea fi grav afectată urmând să fie asigurate doar serviciile medicale de urgență și cazurile critice, estimate la aproximativ 30% din activitatea curentă.

Nemulțumiri există și în educație, reprezentanții profesorilor susțin că orice înghețare a salariilor sau reducerea a unor drepturi câștigate ar putea conduce la proteste ample în marile orașe și chiar la întreruperea activității în unitățile de învățământ.

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