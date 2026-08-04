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Social· 1 min citire
Minoră de 13 ani, căutată de polițiști după ce a plecat voluntar de acasă, în Constanța
Minoră dispărută
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, în noaptea de duminică spre luni, printr-un apel la 112, cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a unei minore de 13 ani.
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