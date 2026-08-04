Canicula oprește traficul greu: restricții pentru camioane în patru județe. Ce trebuie să știe șoferii

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată marți, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub avertizare cod roșu de caniculă.
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, marți, 4 august, în intervalul orar 12:00–20:00, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.
Măsura a fost instituită în contextul avertizării meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează temperaturi extreme, caniculă, nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de accentuat.
Ce transporturi sunt exceptate
Restricțiile nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate:
transportul de persoane;
transportul de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală;
vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră;
transporturile funerare;
serviciile poștale;
transportul de echipamente de prim ajutor;
distribuția de carburanți;
transportul mărfurilor cu temperatură controlată;
tractarea vehiculelor avariate;
distribuirea de apă și hrană în zone calamitate;
vehiculele specializate pentru salubrizare;
transportul de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
transportul produselor provenite din exploatații agricole;
transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;
transporturile rutiere efectuate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR);
transportul produselor alimentare, inclusiv produse de panificație și patiserie, zahăr, ciocolată, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutriționale speciale, sucuri, apă minerală și băuturi alcoolice și nealcoolice.
Recomandări pentru șoferi pe durata caniculei
În contextul valului de căldură persistent, Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să își planifice cu atenție deplasările și să verifice înainte de plecare atât prognoza meteo, cât și eventualele restricții de trafic.
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice starea tehnică a autovehiculului, în special presiunea din anvelope, funcționarea instalației de aer condiționat și nivelul lichidului de răcire.
De asemenea, este indicată evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, fiind preferate călătoriile dimineața devreme sau seara.
Pentru drumurile lungi, șoferii sunt sfătuiți să facă pauze regulate pentru odihnă și hidratare, să fie atenți la semnele de oboseală provocate de căldură, precum somnolența, amețeala, dificultățile de concentrare sau durerile de cap, și să evite manevrele riscante care pot crește riscul producerii accidentelor rutiere.