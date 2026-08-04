Canicula oprește traficul greu: restricții pentru camioane în patru județe. Ce trebuie să știe șoferii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:14

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată marți, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub avertizare cod roșu de caniculă.

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